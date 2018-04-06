社論－用選票教訓民主內戰操弄者

2018年04月06日 04:10 中國時報 主筆室

前行政院長江宜樺直言「轉型正義如同沒有槍炮的民主內戰」，一針見血刺中了台灣當前最大的危機，亦即台灣徒有民主的形式、法治的外衣，但無所不在的政黨惡鬥實際上已讓台灣民主成為焦土，人民情感撕裂，國家虛耗空轉，社會耽溺在歷史悲情中，只有清算過去的能力，卻失去了為未來打拚的鬥志，台灣危在旦夕。

這局面，當然藍綠政黨都有責任，但若細究，執政的民進黨要負較大的責任，這可以從三方面來說明。

首先，執政者本來就有責任平弭族群傷痕，帶領整個國家前進，但民進黨上台後卻反向而為。兩年來，台灣政黨惡鬥、政治對立，乃至於兩岸的摩擦不但沒有因為民進黨上台而走向和緩，反而變本加厲。

其次，民進黨的「政治野性」並未因執政而改變，仍把自己當成在野黨，沉溺於煽燃社會對立之火。江宜樺批評的《促轉條例》，就是民進黨以「歷史悲情」為炮烙對手的銅柱。其結果必然是激起社會的戾氣，方有獨派青年對蔣介石靈柩潑漆之舉，一方的仇恨引發另一方仇恨。台灣就此沉淪在冤冤相報的深淵。

而這種以「清剿異己」為首務的執政邏輯，使得民進黨不斷逾越民主法治的紅線，例如沒有底限的卡管中閔，幾乎連稚齡小兒都知道，民進黨看的不是管中閔有無過犯，而是顏色是否純正。

其三，就是無限上綱意識形態，明知台獨不但不可能、不可行，甚會掀起台灣災難，但只要臨到選舉，這台獨之鴆，民進黨總有人爭而飲之。

近日賴清德密集發表「我是台獨工作者」、「中美貿易戰，台灣可能得利」等抗中與挑釁言論，明顯與蔡英文反覆強調的「維持現狀」路線扞格，被認為有兩種政治可能，一是在綠營的權力盤局中挾深綠以威迫蔡英文，提前引爆2020年的爭位內鬥；二是被認為這是民進黨面臨2018大選，蔡英文與賴清德扮黑白臉唱雙簧的政治默契，蔡英文扮白臉以安撫中共，賴清德扮黑臉以鞏固基本盤。

不管是哪一類的政治算計，皆是以台灣為祭品，為台海無端生波。中共方面已升高批判力度，新華社三問賴清德的首問：「既自稱台獨工作者，那麼請問這份工作是誰布置的？」問的是賴清德，問的也是蔡英文。

凡此種種，讓台灣有如走在大霧中的鋼索上。往前看，看不到出路，往下看，則是懸足於深淵之上。既知情勢之危，就必須發解危之願，政治人物不可恃，民眾須自覺、自主。人民當知，民進黨綁架全台灣人民一起在迷霧中走鋼索，一旦失足，墜崖的不只民進黨，也包括全國民眾。

若不願意與政治人物一起墜落深淵，人民就需自覺展開「搶救台灣」自救行動，江宜樺示警的「民主內戰」是重要的「反攻」訊號。不分藍綠所有關心台灣民主與兩岸和平的選民，須凝聚起來，行動上包括二部曲。

首部曲，要理解政治人物用迷眩人心的口號操弄悲情、蠻打台獨牌，真正的算計是麻醉人民的理性判斷。須知當過去的悲情重於未來的幸福，執政者的治理失能就可以逃避究責，悲情是治理失敗的最佳藉口；當台獨的目標高於民主法治，清算異己、濫權跋扈，乃至於貪瀆不法也都可以變成建國大業的正當手段，因為台獨是唯一道德，其他的都不重要。選民要了解，把台灣困在舊日悲情、綁進台獨險路，政客獲得政治權力，野心得償，人民卻要為此付出什麼代價？

二部曲，就是要「教育」那些操弄悲情、狂飆台獨的政治人物，人民不會忘記歷史，但人民更在乎未來幸福；我們知道台獨是不通的死路，不要妄想拿台獨當作打造新威權的政治神主牌。人民平時就要勇於發表意見，利用每一個機會「教育」政客，選舉時要積極用「選票」教訓背棄民主法治、犧牲兩岸和平的政治人物，他們唯一在乎的就是選票，選票是教訓也是教育政治人物的唯一教鞭。

台灣時間已經不多，2020年的總統大選將是台灣存續的重要決戰點，2018年則是關鍵的前哨戰。人民手中的「選票教鞭」，必須在2018年揮出，只有在前哨戰中，讓不顧台灣未來、毀壞兩岸和平的政治人物受到教訓，他們才會在2020年改變路線，走回正路，台灣這沉溺悲情、執迷於台獨的民主內戰，才有終結之日。（系列完）

(中國時報)