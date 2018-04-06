時力添亂又一章

友善列印
中國時報
主筆室

李敖說過，前妻是最可怕的動物，時代力量等綠委修訂的退休撫卹新制果然應驗了這句話。據新公布的《退撫法》施行細則，今年7月新制實施後的離婚公務員，其離婚配偶有權利在公務員退休後與現任配偶爭退休金，甚至參與分配遺產。這樣的修法，將引爆家庭衝突與社會動亂。

現行《民法》規範的繼承體系，現任配偶擁有遺產「特留分」，也就是說繼承了公務員的退休金後，如果此筆錢是「特留分」屬法律特別保障，任何人都不可以侵奪，但年改法案卻讓已離婚的配偶可回頭爭遺產，無異是增加家庭紛爭。

依法論法，公務員的退休金乃屬一種期待利益，當公務員服務一定的時間後，給予其未來生活保障，如果順利退休領取後才離婚，配偶參與分配當然有法律依據。

但時力立委以保障配偶權利為由，推動修改的退撫法案，卻讓所有公務員憂心忡忡，因為在退休前如果離婚了，未來退休後每個月領取的月退俸，已離婚多年的配偶，都可要求參與分配，爭搶退休公務員與現任配偶賴以維生的退休金，讓退休公務員生活難安穩。

此外，時代力量立委們專挑公務員下手，卻避開同樣也將領取退休金的勞工及國民年金投保者，刻意將台灣社會割裂為不同群族，這不是又在製造族群對立嗎？

再則，繼承體系中配偶、子女、父母兄弟本有其應繼分與特留分，但未來公務員領取退休金後死亡，現有配偶對此繼承的遺產特留分，也可能受到前配偶的侵害，這樣的情況也會影響現有的《民法》繼承體系，此類民事爭訟案件將層出不窮。時力添亂又一章。

(中國時報)

社論－用選票教訓民主內戰操弄者 川普台灣牌 小英看懂沒

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。