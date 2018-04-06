2018年04月06日 04:10 中國時報 主筆室

李敖說過，前妻是最可怕的動物，時代力量等綠委修訂的退休撫卹新制果然應驗了這句話。據新公布的《退撫法》施行細則，今年7月新制實施後的離婚公務員，其離婚配偶有權利在公務員退休後與現任配偶爭退休金，甚至參與分配遺產。這樣的修法，將引爆家庭衝突與社會動亂。

現行《民法》規範的繼承體系，現任配偶擁有遺產「特留分」，也就是說繼承了公務員的退休金後，如果此筆錢是「特留分」屬法律特別保障，任何人都不可以侵奪，但年改法案卻讓已離婚的配偶可回頭爭遺產，無異是增加家庭紛爭。

依法論法，公務員的退休金乃屬一種期待利益，當公務員服務一定的時間後，給予其未來生活保障，如果順利退休領取後才離婚，配偶參與分配當然有法律依據。

但時力立委以保障配偶權利為由，推動修改的退撫法案，卻讓所有公務員憂心忡忡，因為在退休前如果離婚了，未來退休後每個月領取的月退俸，已離婚多年的配偶，都可要求參與分配，爭搶退休公務員與現任配偶賴以維生的退休金，讓退休公務員生活難安穩。

此外，時代力量立委們專挑公務員下手，卻避開同樣也將領取退休金的勞工及國民年金投保者，刻意將台灣社會割裂為不同群族，這不是又在製造族群對立嗎？

再則，繼承體系中配偶、子女、父母兄弟本有其應繼分與特留分，但未來公務員領取退休金後死亡，現有配偶對此繼承的遺產特留分，也可能受到前配偶的侵害，這樣的情況也會影響現有的《民法》繼承體系，此類民事爭訟案件將層出不窮。時力添亂又一章。

(中國時報)