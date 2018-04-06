川普台灣牌 小英看懂沒

2018年04月06日 04:10 中國時報 王銘義

中美貿易戰方興未艾。面對全球最大兩個經濟體爆發貿易爭端，中美兩國又是台灣最重要的貿易伙伴，更是台灣長期得以擁有巨額貿易順差的主要來源地。面對國際經濟霸權發動的戰略競爭、地緣政治的綜合較量，蔡政府的政策作為與戰略抉擇是什麼？

其實，從川普簽署《2018國防授權法案》，考量「美台軍艦重新相互停靠的適當性與可行性」，或新版國安戰略文件，將中國定位為「戰略競爭者」，以至簽署《台灣旅行法案》，推動美台高官互訪。顯而易見，川普是憑恃「台灣牌」等組合拳，發動了這波貿易攻防戰。

在中美貿易較量過程，川普祭出對華301調查等手段，表面以調高關稅，排除不當競爭，推進中美貿易合理發展，但深層戰略考慮，應是迫使中方全面履行WTO貿易承諾，倒逼大陸進行國企等改革。美國著眼的應是鞏固長期經貿主導地位，貿易逆差並非美方真正在意的標的。

針對美方對華301調查徵稅產品建議清單，中方雖回擊將採取「同等力度，同等規模」的對等措施，但中方可運用的報復工具很多，中方並不擔心戰術層面的關稅貿易戰，而是高度關注並提防美方發動貿易戰的背後，還隱藏著哪些軍事、外交等戰略競爭的「組合拳」。

美方在發動貿易戰過程，「台灣牌」、「軍事牌」與「關稅牌」，三牌盡出，三拳齊發，讓中南海面臨極大的挑戰。因此，突然傳出中朝領導人進行歷史性的「習金會」，讓原本沉默的政治氛圍獲得關鍵性疏解，「朝鮮牌」似乎又變成應對美方組合拳的重要利器之一。

經貿實力是台灣賴以永續發展的重要基礎，維繫兩岸與台美經貿關係的穩定成長，同等重要。當前台灣自保之道就是創新產業政策，持續開放市場。然而，蔡政府只剩選邊站的「親美抗中」策略，或縱容獨派閣揆任性挑釁兩岸互動關係，這對國家利益將是嚴重的傷害。

李登輝執政時期，兩岸經貿形勢呈現逆轉，當時雖擁有諸多優勢的競爭條件，但李登輝堅信「中國崩潰論」，祭出「戒急用忍」，不僅台灣主導的「境外航運中心」等政策無以為繼，台灣的產業競爭力從此走向下坡路段，兩岸經貿實力差距愈來愈大，終至難以逆轉。

大陸在增強對蔡政府施壓的同時，發布惠台31條措施，給予大陸台商、台胞、台生準國民待遇，分享大陸發展機遇，並將各項對台措施「內政化」，擴大吸納台灣人才、資金、技術的全面西進。民進黨政府如無法突破兩岸政治僵局，台灣的總體競爭力勢必持續滑落。

川普打的「台灣牌」，如核准高官訪台、允許在華府接待台灣高官，或規畫美艦停靠台灣港口等，看似台美關係的大突破，但這並非常態性、制度化安排，更多只是階段性、策略性的操作，目的是想跟北京換取更多戰略利益。但台灣的國家利益可能在中美矛盾衝突、談判妥協過程中，最終變成被被交易的犧牲品。

從國際現實來看，中美貿易戰的目標，並非單純的貿易保護主義，川普的「台灣牌」也缺乏外交道義的訴求，而是為總體的戰略競爭製造談判籌碼，中美爭端終究還是會回到談判桌協商解決的，最後走向全面對抗的可能性並不高。美國頻打「台灣牌」，意圖清晰可見，對台灣是好是壞，難道蔡英文政府看不出來？

(中國時報)