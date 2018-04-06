2018年04月06日 04:10 中國時報 李允中

經過3天的全民調，台北市副市長侯友宜篤定順利出線，勢將成為國民黨參加2018選舉新北市長候選人，也讓擔心國民黨有可能「六都全沒」的藍營支持者吃下一顆定心丸。

正所謂樹大招風，人紅是非多，民調前，侯友宜與國民黨12位年輕議員參選人所組成的「藍色新力量」開了一場記者會，就被許多黨內人士暗諷「劍指黨中央」，侯將取代吳敦義，成為藍營新共主。

民進黨打擊侯友宜當然也是不遑多讓。行政院長賴清德於日前出席一場研討會致詞時，竟然提到為了爭取言論自由、拒絕逮捕而自焚殉道的鄭南榕，就是「國民黨政府派侯友宜」去逮捕的，真是令人感到惋惜。

稍微有點常識的人都知道，侯友宜時任中山警分局刑事組長，去逮捕鄭南榕是依上面警政署長官的指示辦事，跟戒嚴時期國民黨的白色恐怖與打擊異議人士一點關係都沒有。賴清德硬要這樣說，侯友宜真的是躺著都中槍，讓民眾有時光錯置的感覺。當然，賴清德此刻牽拖侯友宜，主要是為了選舉。

賴清德這樣說，似乎對侯友宜也有差別待遇。2004年總統大選前的319事件，時任刑事局長的侯友宜因為負責偵辦「兩顆子彈」的案件「有功」，升任為警政署長，被藍營罵得臭頭；2008年政黨輪替後，侯友宜卸任署長，原本連警大校長的位子都沒有，後來是2010年朱立倫當選新北市長，延攬侯友宜擔任副市長，他才「正式踏入政壇」。

侯友宜可能對賴清德的言論不以為意，但對於必須常常加班值勤應付街頭抗爭，「捕頭們」動輒被迫捲入政治紛爭，成為代罪羔羊的警察弟兄們，閣揆講出這樣言論，真的是令人感到心寒。

前陣子，因抗議軍人年金改革，繆德生上校墜樓事件，在媒體反複播放的畫面中，就有人質疑，繆墜樓時在旁勸阻的警員為何不「伸出援手」？若及時伸出援手，也許能避免繆上校頭部著地，甚至減緩著地時的撞擊力；但是也有人說，萬一出手協助，會不會又被牽拖就是因為警察「出手」才造成繆上校的死？

現在台灣民粹氾濫，藍綠互相指責，政治人物指鹿為馬，白的也能說成黑的，黑的都能說成乾淨的，「賴神」會講出這樣的言論，自然不足為奇，只要為了偉大的台獨大業，「神」講的話都是對的。但是對於那些堅守崗位的執法人員呢？他們不是太無辜了嗎？（作者為大學教授）

(中國時報)