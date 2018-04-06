幕後算計文大 禿鷹就位

2018年04月06日 04:10 中國時報 陳金龍

文大董事長張鏡湖先生前日舉行記者會控訴4董事意圖謀奪校產，被控的董事袁興夏卻前來「踢館」，致逾90高齡的張鏡湖沉痛不已。身為文大校友，看到如此幾近畫面，沉痛的又何止張鏡湖而已？

在爭議浮現初期，我們不知內情的校友以為仍是文大董事會長期紛爭的續集，對張鏡湖提出「多名遴選委員給盧希鵬教授打100分」的質疑，也多半信半疑認為無證可稽，甚或是不能諒解張鏡湖先把李天任前校長考績打丙後又改甲的反覆無常，其指控如何能信？

然則，隨著相關事證逐漸浮出，尤其是向地檢署合法聲請取得原始評分表之影本後，才知到「5遴選委員打盧100分，其餘3位候選人卻是60分」的離譜評分行為，相信任何校友看了都會質疑「這難道不是集體串連作弊嗎？」

張鏡湖指張冠群除了與尹衍樑的同學關係，其實更是一起長大的鄰居，兩人又都與李傳洪是至交，並於張冠群引介尹衍樑任文大董事後，張冠群即擔任南山產物保險公司獨立董事，二者之間有無利益交換？至今並未見尹、李、張聲明否認，顯見並非無的放矢。

至此當然會讓人合理懷疑，袁、張等董事看準張鏡湖年邁，遂利用接近張董事長的機會，想方設法左右重要人事決策；袁的董事會祕書職務，就是「挾董事長以令全校」攬權的重要一步；其後張冠群、袁興夏成為坐領高薪的執行董事，乃至李天任前校長考績打丙請辭一案，其決策過程更是充滿玄機，是否就是遭袁、張讒言所害，似有跡可循。

然則，4董事縱有謀串，又與盧希鵬教授何干？張鏡湖指出袁、張、尹、李4董事在校長遴選過程動手腳，目的是要掌握董事會的人事權來控制新校長，讓新校長維持袁、張的龐大利益，甚至讓李傳洪未來可在董事會取代張鏡湖。

或謂，盧教授曾提及他與文大的關係始自其父曾在文大任教的淵源，如何能受這些董事控制？殊不知，盧教授的夫人是張冠群所器重、追隨20年以上的親近部屬，歷任推廣部多個重要職務，此類家族似的綿密關係卻不提，避重就輕，怎不讓人起疑？

最後，不得不讓人質疑教育部的雙重標準：於台大校長案，僅憑證據薄弱的指控先卡住管中閔就任，再組跨部會諮詢小組繼續調查；反觀文大新任校長案，盧希鵬教授不僅未揭露擔任企業獨董，更不知是否曾向台科大報備；甚且，於網頁載明他自2011年起即於對岸蘭州大學、大連理工大學、華南理工大學、湖南大學等任講座或兼職。面對已有具體事證證明遴選可能涉弊，以及可能比管中閔更嚴重的情況，教育部官員卻視而不見，竟還凌駕司法裁定效力要求讓盧希鵬就任，這其中恐怕有更多隱情吧！

禿鷹集團已然就位、政府不公偏袒至斯，26萬文大校友，你們真的看得下去嗎？

（作者為中國文化大學經濟系所聯誼會副會長）

(中國時報)