2018年04月06日 04:10 中國時報 潘家鑫

趕在清明連假前，高三考生和家長在短短5、6天內，將大學和四技個人申請入學甄試的自傳、讀書計畫、檢定、競賽、作品、服務、推薦函等備審資料掃描上傳，或影印郵寄到校；連假期間考生也不能太放鬆，要抓緊時間模擬演練面試考古題，準備下周上場應試。

從上月底大學申請入學一階篩選、學校選填志願輔導、準備備審資料、參加教授到校模擬面試，到請假參加二階面試，高三下大概有1個月的時間教室空盪盪，準備進行大學銜接的寶貴教育資源，竟然就這樣浪費掉了！

如果考生學測成績達標，先參加大學博覽會蒐集校系資料，再完成落點預測夢幻、安全、備胎等志願，大學可申請6志願，加上四技可填5志願，若都順利通過篩選進入二階，以一階1志願篩選費100元，加上二階甄試報名費1校系從800元到最高1500元，光是報名費就在萬元上下，還要再加上考生治裝費、南北奔波、住宿、高鐵趕場等的花費，若家長請假陪考，申請入學的成本就更加驚人。當然中低收入家庭可免報名費，但一般的考生家長在網路上分享大學甄選入學的經驗，多批評其「勞民傷財」。以台大二階甄試報名費1個志願1500元為例，若考生對法政有興趣，光是填完台大法律系法學、司法、財法3個組，以及政治系理論、公行、國關3個組，6個志願就要9000元。政治系簡章更載明「可同時報考2組以上，同一考生各組口試時間將予錯開。」

相較於公立大學「老大哥」的爽賺報名費，有的私立大學反而提供報名優惠措施，如靜宜大學第2系起皆以600元計；中原大學簡章明訂至多報考3個系組，每多報考１系扣減報名費300元。

以今年6萬3000多人通過一階篩選，若估每位考生二階甄試2校系，1校系以1000元計算，全體考生二階報名費就超過1億2000萬元。相較之下，西進申請大陸大學如北京、清華、復旦等名校不僅免報名費，近年台生面試也改成3天2夜甚至5天4夜的營隊，其中真正面試時間只有半天，其他時間安排台生參觀校園和京滬旅遊，台生機票自付，其餘由陸校包吃包住，讓考生讚嘆招生手法的「入島入心」。

近年來最讓兩岸大學生感到招生誠意十足的大學，是由日本政府在2011年出資成立的沖繩科學技術大學院大學（簡稱OIST），是一所國際化的全英語研究型大學，今年向全球招收50名研究生，免費線上報名，面試階段邀請考生參加6月舉辦的3天2夜工作坊，由學校招待機票及食宿。

台灣高教「老大哥」心態及考招制度再不改變，優秀的學生、人才都被吸引走了，到時候再來感嘆「楚材晉用」就後悔莫及了。（作者為中國文化大學廣告系助理教授）

(中國時報)