47歲李宇柔救罕病兒拚第4胎

2018年04月06日 04:10 中國時報 報導林彥君

《戲說台灣》班底47歲李宇柔日前在綜藝節目中透露，她和監視器工程師老公育有一子一女，兒子患有罕見疾病AADC，她因為照顧家中罕病兒疲於奔命，而罹患憂鬱症。她透露39歲時曾凍2顆卵，近期做試管植入第一顆卵失敗，「做試管不能吃憂鬱症的藥，每天都想要跳樓，每天都在哭。」

她因患有子宮頸閉鎖不全，求子路艱辛，懷第一胎前多次流產，直到2007年懷兒子時羊水破掉，她躺在床上2個月養胎，又因羊水破洞感染緊急生產，卻因肺部發育不全留不住。2009年她生下第二胎，兒子患有罕見疾病，「他不會說話，連坐著都需要用綁帶綁住。」

2012年她生下女兒，「我們存妹妹臍帶，希望她的幹細胞能救哥哥，因為礙於台灣法律，無法做幹細胞手術，我生老三的目的是要救哥哥，想生老四也是想分擔哥哥。」但她又不希望在自己離世時，讓女兒獨自承擔照顧哥哥的重擔，所以想再拚一個小孩分擔女兒未來承受的壓力。

47歲的她為了求子跑遍台北地區醫院仍無懷孕，「我已經把台北市有名的醫生的招牌都砸掉了。」

仍憧憬演藝圈

她透露爸爸因為癌症過世，哥哥也相繼因為罹癌病逝，她在高中就扛起家中經濟。她和老公是小學就認識的青梅竹馬，但男方為藥廠富二代，男方家庭認為應門當戶對，要求李宇柔要大學畢業，但當她完成大學學歷與老公互訂終身，男方家則切割不能享有金援。她毅力堅定面對人生難題，「我走過來了。」將心力轉往家庭，仍對演藝事業有憧憬「救救我，讓我上通告散散心。」

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(中國時報)