詹姆士山喜屋品嘗人情味

2018年04月06日 04:10 中國時報 劉育良 報導

詹姆士快炒豆苗，手法俐落簡潔。（粘耿豪攝）

「消夜三味」顧及營養和熱量的均衡。（粘耿豪攝）

詹姆士經營「山喜屋」概念，只想讓客人有一份歸屬的認同感，以菜、氛圍打動客人的心，有那麼一點「深夜食堂」的味道，「希望讓客人有回到家的感覺」，詹姆士說：「賣過路客，賣的是武招，好不好吃馬上見真章；能讓過路客成為常客，那是文招，讓客人把這裡當家的一部分，這才是上策。」

「山喜屋」位在台北市長安東路，所處的位置，附近不乏各類型餐飲，在競爭的市場中脫穎而出，靠的是讓客人對菜色和環境的有感，詹姆士說：「我不能只是當一個明星老闆，而是要以我的菜去打動客人，讓這裡成為溫馨的地方。」頂著百萬粉絲數的光環，他希望客人的到來，是因為想吃店內的菜，而非只是來看明星，「菜，永遠都在；我，未必天天在。」

店營業的晚，類歸於深夜型的居酒屋，或許所謂的「深夜食堂」模式，貼近詹姆士的經營方向，「我認為的深夜食堂，要有『聚』的感覺，不是只是讓客人吃吃喝喝就結束，而是有回到家的歸屬，甚至連除夕夜、或是重要節日，他們都會來這裡用餐歡聚」，他更以己為例，「以前會一個人去一家熟悉的咖啡廳，因為熟悉，可以和老闆聊天，也可以和常客聊天，我不會只是喝著一杯咖啡的孤獨一人」，這樣的想法，讓「山喜屋」的經營注入了更多的人味。

烤鯖魚少油好消化

以菜為名，詹姆士希望客人在深夜時段吃的開心、少負擔，他推薦烤鯖魚、章魚冷盤、鐵板豆苗3道菜，讓想吃消夜卻又擔心胖的客人，滿足口腹之慾。

烤鯖魚是因為鹽烤後的魚，油脂已經滴得差不多了，上桌後沒有太多的油，而且肉好消化。章魚冷盤，可以補充優質蛋白和維他命C，詹姆士說：「任何海鮮的肉，都是優質蛋白來源，但，不包括內臟。」吃完兩種海鮮，來盤青菜，均衡一下口感，「消夜三味」這樣的組合最完美。

(中國時報)