奧斯納要讓觀眾聽到掉淚

2018年04月06日 04:10 中國時報 李欣恬 報導

「美女與野獸」電影交響音樂會首度來台，由指揮家艾瑞克奧斯納與台北市立交響樂團合作，6日起將在台北國家音樂廳及台中國家歌劇院演出。（張鎧乙攝）

《美女與野獸》電影音樂會今（6日）在台中國家歌劇院首登場，原定指揮麥可寇薩霖（Michael Kosarin）因視網膜剝離無法出席，緊急由上月才來台指揮《樂來越愛你》的艾瑞克奧斯納（Erik Ochsner）代打。昨彩排現場，奧斯納活力滿點、揮汗如雨，表示要把最好的音樂帶給觀眾，「一定要讓觀眾掉淚、起雞皮疙瘩。」

多次來台的奧斯納已和台灣建立深厚緣分，他最近湊巧在準備《美女與野獸》6月在波蘭演出的音樂會，因而接下代打重任，但接到主辦單位牛耳藝術公司的電話時，正好是美國復活節，很多商店都沒開，「我緊急找了一間影印店，把譜備齊，就等著搭飛機來台排練、演出。」

能彈能吹還能唱

古典音樂基礎深厚的奧斯納，母親是演員，父親則是大提琴家、男高音，他自小看著大3歲的哥哥學鋼琴，耳濡目染之下學音樂，他能演奏鋼琴、長笛，同時也能演唱；他認為電影音樂會是全球趨勢，「電影音樂能夠和大眾溝通、連結，音樂的張力和戲劇性也強烈。」

這回《美女與野獸》電影音樂會，由台北市立交響樂團、國立實驗合唱團擔任演出，奧斯納直誇這兩個團隊的演奏、演唱精湛，「他們是很好的團隊，合作起來很開心。」《美女與野獸》電影音樂會今晚在台中國家歌劇院，7、8日兩天在台北國家音樂廳演出。

(中國時報)