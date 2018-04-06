奧斯納要讓觀眾聽到掉淚

指揮家艾瑞克奧斯納（左）與台北市立交響樂團團長何康國合影。（牛耳提供）

友善列印
中國時報
報導
「美女與野獸」電影交響音樂會首度來台，由指揮家艾瑞克奧斯納與台北市立交響樂團合作，6日起將在台北國家音樂廳及台中國家歌劇院演出。（張鎧乙攝）

《美女與野獸》電影音樂會今（6日）在台中國家歌劇院首登場，原定指揮麥可寇薩霖（Michael Kosarin）因視網膜剝離無法出席，緊急由上月才來台指揮《樂來越愛你》的艾瑞克奧斯納（Erik Ochsner）代打。昨彩排現場，奧斯納活力滿點、揮汗如雨，表示要把最好的音樂帶給觀眾，「一定要讓觀眾掉淚、起雞皮疙瘩。」

多次來台的奧斯納已和台灣建立深厚緣分，他最近湊巧在準備《美女與野獸》6月在波蘭演出的音樂會，因而接下代打重任，但接到主辦單位牛耳藝術公司的電話時，正好是美國復活節，很多商店都沒開，「我緊急找了一間影印店，把譜備齊，就等著搭飛機來台排練、演出。」

能彈能吹還能唱

古典音樂基礎深厚的奧斯納，母親是演員，父親則是大提琴家、男高音，他自小看著大3歲的哥哥學鋼琴，耳濡目染之下學音樂，他能演奏鋼琴、長笛，同時也能演唱；他認為電影音樂會是全球趨勢，「電影音樂能夠和大眾溝通、連結，音樂的張力和戲劇性也強烈。」

這回《美女與野獸》電影音樂會，由台北市立交響樂團、國立實驗合唱團擔任演出，奧斯納直誇這兩個團隊的演奏、演唱精湛，「他們是很好的團隊，合作起來很開心。」《美女與野獸》電影音樂會今晚在台中國家歌劇院，7、8日兩天在台北國家音樂廳演出。

(中國時報)

凱蒂佩芮素顏離台笑臉合影 看漫畫獲性啟蒙 壇蜜爽認變態

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。