飽覽谷地花田火山口美景

頂湖海芋步道

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中國時報
報導蔡淑微
步道旁的潺潺小溪和植物生態，是昆蟲棲息地。
海芋花田和翠綠山巒，共同交織成一副如畫美景。
竹子湖水尾橋頭候車亭融合當地海芋田景觀，並提供候車遮蔽空間。

頂湖海芋步道位於竹子湖之北，周圍群山環繞、雲霧飄緲，有置身與世隔絕山城的清幽寧靜感，無比美麗。步道全程雖然僅160公尺，沿途卻能飽覽花田和湖光山色景緻，相當值得一遊。

頂湖海芋步道沿著竹子湖山麓而行，七星山小油坑、小觀音山和大屯山連綿火山錐體，將頂湖環抱成一個完美山谷地形，加上天然豐沛的泉水流經山邊，不僅灌溉著海芋花、繡球花、以及小面積的茭白筍，更形成珍貴的貼山溼地，夏天可見為數不少的蜻蜓自在飛舞，讓頂湖成為春賞海芋花、夏秋觀蟲鳥的絕佳景點。

當正讚歎於兩旁讓人快門停下不來的花田之美，也別忘了抬頭望一望遠方山凹上的裊裊白煙，那是由小油坑噴氣孔所噴發出來的硫氣，如此壯麗的後火山活動地質景觀，不但與美國黃石公園齊名，更是大屯火山群中，最能感受到火山氣息之處，既然已到訪此處，當然就不能錯過嘍！

頂湖海芋步道怎麼去

現在正值海芋季期間，請多加利用小8、小9巴士至「竹仔湖橋頭站」銜接步道入口；或是搭乘108遊園公車至「竹仔湖派出所站」下車，步行前往銜接步道入口。

(中國時報)

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