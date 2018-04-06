2018年04月06日 04:10 中國時報 徐亦橋 （化妝／劉培華、髮型／Janice、場地提供／table for ONE 一人餐桌） 報導（化妝／劉培華、髮型／Janice、場地提供／table for ONE 一人餐桌）

海瑞溫斯頓Corssover紅寶石鑽石戒指。（海瑞溫斯頓提供）

萬芳近年想傳達一種柔軟的訊息，黑色洋裝搭配海瑞溫斯頓手環與耳環等，浪漫唯美。（JOJ PHOTO攝、JAMEI CHEN服裝提供）

海瑞溫斯頓Lily Cluster鑽石戒指。（海瑞溫斯頓提供）

海瑞溫斯頓第五大道Avenue C系列Lily Cluster腕表。（海瑞溫斯頓提供）

海瑞溫斯頓Lily Cluster鑽石項鍊。（海瑞溫斯頓提供）

海瑞溫斯頓第五大道Avenue Classic系列Cherry Blossom腕表。（海瑞溫斯頓提供）

海瑞溫斯頓Lily Cluster滴鑽垂墜耳環。（海瑞溫斯頓提供）

面對味如嚼蠟的愛情聽「試著了解」、遇見許久未見的前度想到「斷線」，或著任何傷心時分都能聽一下「新不了情」。敏感纖細，一直跟著萬芳27年歌壇生涯的前半段，「敏感是天生的。」她說，或許自己在舞台上總會注意細微角落，這樣心情傳達給一些在細微角落的人，「給他們一點力量，讓這些有著細微的心、邊邊角落的人，都會被照顧到。」

文青女神挑戰時尚拍攝

這位文青女神將於下周將在台北小巨蛋開《時間仍然繼續在走2018》演唱會，門票早已秒殺，屆時萬芳敏感嗓音將首次貫穿全場；在演唱會前她難得嘗試時尚拍攝，身穿Vivienne Westwood、JAMEI CHEN服裝搭配海瑞溫斯頓耳環、手表等，一剛一柔，展現個人帥氣與柔情的一面。

提到敏感，她笑說，「（聲音敏感）就是天生的，有些朋友會說，我的某些音頻就會直接穿到淚腺、直接穿到心裡某個角落，我也不是故意的，每個人都有它的功能，我的聲音有它的功能吧。」萬芳的歌能帶來跨時代感動，除了曲好聽，也歸因於她對歌詞的重視，她透露自己在意歌曲主題、文字堆疊，「就算情歌，我也希望歌詞內容、內涵是有意思的。」

重新詮釋出道曲

像1990年萬芳出道第一首歌曲「時間仍然繼續在走」，在當時苦情情歌中，就以獨特溫暖歌詞呼應著不被體會心情，這次被當成演唱會主題歌，萬芳攜手黃韻玲重編外，自己也加入新詞「放下那些放不下的，放走那些過不去的。」體現這些年的生活體驗。

萬芳說，自己這些年除了創意，也希望以當載體傳達一些觀點，近期最想和大家溝通的是「柔軟」，「柔軟滿重要的，近年很多事情發生，天災人禍幾十年來愈來愈多，那個柔軟，裡面包含謙卑、包含尊重，對自己柔軟，才有辦法對這個世界產生善意，善意來自柔軟的心。」

(中國時報)