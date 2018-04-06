量販春遊商品 32折起

模特兒手持家樂福叮嚀小黑蚊防蚊液25ml，17日前原價249元、特價199元（右起）；小不叮驅蚊不叮英雄夾，17日前原價150元、特價130元（盧禕祺攝）

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中國時報
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家樂福野餐墊140 x 170cm，239元。（家樂福提供）
愛買CHEERS氣泡水500ml x 4瓶，10日前原價115元、特價67元。（愛買提供）
全聯春季號預購，美國漢美馳Hamilton Beach多功能烤麵包機，5月10日前市價2290元、全聯價999元。（全聯提供）
全聯春季號預購，美國漢美馳Hamilton Beach健康無油爆米花機，5月10日前市價3180元、全聯價999元。（全聯提供）
愛買Himawari馬卡龍漾彩甜甜圈後背包，10日前原價799元、特價699元。（愛買提供）
家樂福小鹿山丘有機精油舒緩凝露15g，17日前原價120元、特價89元。（家樂福提供）

掌握連假春遊熱潮，量販露營、餐墊、防蚊用品、休閒零食等5折起；超市春遊野餐主題小家電打出市價32折起，預料4、5月是戶外休閒活動、旅遊旺季，周邊商品買氣持續看好。

行李箱包買氣旺

根據愛買統計，2周來旅行箱、背包業績增3倍，近期獨家引進日本背包品牌anello x Himawari聯名款後背包399元起，採用馬卡龍色、撞色設計結合多種尺寸，適合輕旅行，單周賣300組。10日前「春遊休閒趣」優惠，超過200項餅乾、飲料5折起；電蚊香、補充液、蚊香、防蚊片等防蚊蟲商品滿250元現折30元。

防蟲驅蚊液大集合

家樂福規畫「防蟲大作戰」專區，針對家中塵、蟲蟻，與戶外驅蚊、防蚊等，囊括防蚊液、防蚊貼片，還增加適合露營的捕蚊燈，與呵護小朋友的有機防蚊商品，17日前小鹿山丘有機防蚊、nac nac、叮嚀防蚊系列，全面8折起。春遊商品則有獲得德國紅點設計獎、可30秒快速組裝的TURBO TENT 6人帳，與野餐墊、行李箱等。

全聯春季號預購推出11支春遊野餐主題商品，2月23日起至今預購前3名是美國漢美馳Hamilton Beach的美式咖啡機、健康無油爆米花機、多功能烤麵包機，連同漢美馳多功能蒸蛋器、Corkcicle三層真空易口瓶等都適合在家輕鬆打理餐點；5月10日前預購可扣福利點100點起加購，最低市價32折起。

(中國時報)

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