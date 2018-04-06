飲料商機破500億 茶類稱冠

2018年04月06日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

7-11新品日本Pokka宇治抹茶凍飲，把茶凍變茶飲，59元。（7-11提供）

麥香紅茶鋁箔包裝，獲1~3月紅茶排行榜冠軍，10元。（統一企業提供）

御茶園特上紅茶，以錫蘭紅茶為本體，也在熱銷榜內，25元。（萊爾富提供）

全家酷繽沙新品牛奶糖口味，以焦糖香味搭配摩卡糖粒，4月10日前49元。（全家提供）

飲料市場年度營業額破500億，超商除了長銷型飲料，也祭出愈來愈多新品。（萊爾富提供）

據經濟部公布的飲料產業營業額，2016年營業額為491億元，2017年已突破500億元，再創新高；全台擁有2萬多間的手搖杯市場，也主攻差異化，主打純鮮奶、新鮮水果茶等不同特色，增加多樣選擇。

萊爾富統計，以今年1～3月的包裝飲料銷售統計，茶飲類業績超過4成。綠茶前3名為茶裏王日式綠茶、麥香綠茶，與茶裏王台式綠茶；紅茶類則為麥香紅茶、御茶園特上紅茶，與茶裏王英式紅茶。含糖、無糖類各擁市場，其中麥香鋁箔包因1瓶10元，長年未漲價，一向是長銷型冠軍；而茶裏王系列也進榜多項，經常買一送一的促銷也有拉抬效果。業者也預估今年茶類飲品銷售，將較去年成長約5%。

雖本土品牌依然最受青睞，超商近年也擴大國際採購，加強進口日韓飲品，如7-11新品日本Pokka宇治抹茶凍飲，喝之前要先搖勻混合，價格雖達59元，也吸引偶爾想嘗鮮的民眾。隨著夏季來臨，各超商也加強冰沙類，如全家酷繽沙新推牛奶糖口味、萊爾富去年每周銷售破萬杯的芒果牛奶冰沙，也新出玫瑰荔枝牛奶冰沙等新風味，比拚手搖杯商機。

(中國時報)