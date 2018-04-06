去年內銷20萬台 三陽創9年新高

2018年04月06日 04:10 中國時報 陳大任 報導

宏佳騰ELITE 300R搭載Frando輻射對四卡鉗與前碟升級265mm穿孔浮動碟、專屬造型後靠墊等超值10項升級配備，售價13.8萬元。（宏佳騰提供）

三陽工業去年機車內銷20萬台創9年新高，同時，在海內外事業體共同努力下已轉虧為盈。二輪部分，今年內銷目標市占23%，外銷則以年成長20%為目標；四輪部分，南陽實業已確定導入歐洲熱銷的KONA新車。三陽近期推出JETS ABS版預購超乎預期，本月再推購車優惠；宏佳騰則針對旗下熱銷款ELITE 300R推出購車優惠。

台、陸、越三地資源共享

三陽工業董事長吳清源表示，三陽去年內銷不僅創9年新高紀錄，市占率也創近4年新高，從15.77%上升到20.22%，成長近3成。今年將聚焦歐洲戰略核心市場、東協重點發展市場、中南美培育型市場及非洲中東新興市場。同時整合台灣、大陸、越南三地產品資源並極大化銷量，協調三地資源共享，達到外銷產品製造、銷售及服務品質提升。

黃牌同級車銷售之冠

SYM JETS 125雙碟版去年在TSR賽事中取得14座冠軍，今年再進化推出ABS版本，除擁有雙碟版優異性能和酷炫造型外，再搭配德國BOSCH全新ABS10防鎖死剎車系統，並同步推出冠軍塗裝JETS ABS賽車特仕版，限量1000台在月內完售，本月再推優惠，現省8000元。

此外，宏佳騰去年推出ELITE 300R並奪黃牌同級車銷售之冠，本月再推出星光藍、極光白2款全新色系，更祭出48期超低月付3063元。4月15日「ELITE 300R新色試乘會」活動將在桃園聯合駕訓班舉辦；21日將在力麗儷山林會館日月潭館舉辦「ELITE一緒に」等活動。

(中國時報)