李冰冰加持 珠寶添傳奇

2018年04月06日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

李冰冰曾配戴Cindy Chao楓葉耳環走紅毯。（Cindy Chao提供）

蘇富比「閃耀星光紅毯的珠寶」拍賣會蒐羅女星在紅毯上配戴的珠寶耳環。（Sotheby’s提供）

Cindy Chao楓葉耳環在蘇富比拍賣會以510萬台幣高價落槌。（Cindy Chao提供）

珠寶有了明星加持，往往更添傳奇，蘇富比日前舉辦一場名為「閃耀星光紅毯的珠寶」拍賣會，蒐羅女星在紅毯上配戴的耳環，包括Wallace Chan、Martin Katz，還有莎莉賽隆曾配戴的卡地亞耳環等，其中章子怡、李冰冰曾配戴的Cindy Chao楓葉鑽石耳環在各方爭相競標下，最終以137.5萬元港幣（約台幣510萬元）高價落槌。

珠寶設計師趙心綺（Cindy Chao）的經典作品楓葉耳環，日前在蘇富比的「閃耀星光紅毯的珠寶」拍賣會上，由紐約藏家以高於底標2.1倍蒐購。設計師趙心綺指出，該系列作品曾多次在坎城影展、奧斯卡頒獎典禮的紅毯現身，由李冰冰、艾美亞當斯（Amy Adams）與莎瑪海耶克（Salma Hayek）等女星配戴。

「閃耀星光紅毯的珠寶」拍賣會中最貴的一組耳環，是艾許莉賈德（Ashley Judd）於今年金球獎頒獎典禮上佩戴的Martin Katz袓母綠鑲鑽耳環，光是起拍價就要160萬港幣（約600萬台幣）。

(中國時報)