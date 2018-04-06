安妮日記 從書信體變身漫畫

2018年04月06日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

「安妮．法蘭克的日記」可說是全球最多人閱讀的著作之一，描述安妮和家人在二戰猶太人被納粹迫害時，於荷蘭阿姆斯特丹一處密室躲藏2年的經過，至今在全球有75種語言版本，銷售超過3500萬本。2010年，安妮．法蘭克基金會決定正式將日記漫畫化，去年《安妮日記》漫畫版終於問世，近日推出包含中文版的40種語言譯本。

漫畫版作者是以色列導演阿里．福爾曼和以色列插畫家大衛．波隆斯基，兩人曾在2008年以動畫紀錄片《與巴席爾跳華爾滋》獲得金球獎最佳外語片獎，也入圍奧斯卡最佳外語片獎。雖然安妮日記幾乎是家喻戶曉的故事，但福爾曼在接受法新社採訪時表示，當他得知基金會有意將日記改編為漫畫版，第一個反應其實是：「不可以！」

「吉蒂」記錄2年密室生活

原來福爾曼的父母親，當年也都是大屠殺的倖存者，「安妮一家人跟我的父母同一天抵達奧斯維辛集中營。」但在思考過後，福爾曼決定接下改編的任務，也訪談自己母親關於大屠殺的回憶，「因為大屠殺的倖存者愈來愈少，未來恐怕沒有人能講述這段重要的歷史。」

1929年，安妮出生於德國法蘭克福，1933年納粹勢力興起後，一家人遷居荷蘭阿姆斯特丹。1942年，安妮剛滿13歲時，一家4口為了躲避納粹，從此和另外4位猶太人一起住進父親公司的密室裡。安妮在狹窄的密室中面對難熬的青春期，她為日記取名「吉蒂」，以書信體記錄了住在密室裡2年的生活。

色彩繽紛對比屠殺黑暗

1944年，安妮一家人躲藏的密室被人告發，8人被逮補，輾轉帶到奧斯維辛集中營，8人最後只有安妮的父親奧圖．法蘭克生還。安妮則是於1945年春天在卑爾根—柏森集中營因病過世，年僅15歲。

安妮的文字簡潔、犀利，敏感而超齡。波隆斯基在接受以色列《國土報》（Haaretz）採訪時表示，「我本來擔心兩個大男人能不能理解一個少女的心思，但她的觀察很成熟有趣，一點都不孩子氣。」為了對比大屠殺的黑暗，他們決定讓漫畫色彩繽紛，呈現安妮的聰慧和幽默。

呈現少女的聰慧與幽默

波隆斯基表示，通常在創作時，他會讓自己跟作品中的主角保持距離，不要太投入情感，「但當我開始想像，安妮若能順利長大成人、成為一個作家時，我還是忍不住為她的早逝而心碎。」

「安妮日記」除了漫畫版，目前也正由福爾曼和波隆斯基製作動畫電影《安妮在哪裡？》（Where is Anne Frank），預計2020年上映。福爾曼在接受《猶太通訊社》採訪時表示，電影中除了日記內容，也將透過史料，試圖還原安妮人生最後7個月在集中營的遭遇。

(中國時報)