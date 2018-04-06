2018年04月06日 04:10 中國時報 本報訊

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追尋這世界的祕密：周國平哲思集■作者／周國平■出版社／時報出版

生活越來越繁忙，世界越來越喧鬧，而哲學家越來越稀少了。尤其在今天這個注重實用的時代，哲學的價值何在？哲學之於人的意義究竟是什麼？

本書以諸多面向探討哲學，從世界、存在、哲學與時代、人文精神、自我覺知、哲學的價值，用深入淺出的文字，帶大家思考哲學的相關議題，瞭解哲學本身就是生活。

作者提到現代人的信仰普遍失落，在商業化潮流席捲之下，影響了生活方式、精神生活、人際關係等。在此情形下，有精神追求的人往往感到困惑、苦悶、彷徨。而哲學一方面尋求信仰，另一方面又具有探索性質，深入瞭解，可能為處於困惑中的現代人提供適合自己的精神生活方式。

本書對人生的諸多省思，希望能帶領讀者回應來自靈魂的提問。

■謝謝妳跟我說再見

■作者／朱全斌

■出版社／有鹿文化

這是一本深情的療癒之書、一本溫柔的陪伴之書。三十載夫妻情深、朝夕相伴，被摯愛留在人間獨活，要如何活出第三人生？如果你正在經歷哀傷，請翻開書頁，他將撫慰離別之慟，並告訴你生之美好。

作家韓良露逝世三年，其夫婿朱全斌用實際、理性與堅強的態度面對獨居，並享受獨居，把獨居化成生命正面的能量，一個人也可以享受美好、豐富、健康、幸福的人生。他以自身的經驗，透過各種方式、信仰、心理諮商，甚至觀落陰、通靈……想要明白的不外乎是：為什麼自己被留下了？深愛的人還在嗎？他們是否還會再次見面？

朱全斌整理自己，用書寫、規律運動、旅行、掌廚料理，重拾一人生活節奏；透過與他人悲傷共感，對抗失去所愛的孤單；透過與自身靈魂對話，明白兩人的分離，是彼此都須學習的靈魂功課，是為了變成更好的人，是為了來生再世，再次與彼此相遇。

■搖滾吧！木村英輝的京都彩繪

■作者／木村英輝、瑪塔

■譯者／婁愛蓮

■出版社／幸福文化

你看過大膽、熱情、奔放的另類京都風貌嗎？京都打卡最熱門的57家特色小店裡，從天花板到牆壁，都是木村英輝畫布！

木村英輝（Ki-Yan）作品大膽、鮮明的用色以及充滿生命力的動植物主題，不但可以讓人感受日本傳統藝術之美，也是現代流行藝術的呈現，而且從餐廳到醫院、警局，任何大眾可以看到的公共空間都能展示，這是它最令人著迷的地方。

木村英輝（Ki-Yan）說：「我追求的藝術是能讓街上行人覺得「酷」又「時髦」的作品，而非只能陳列在美術館裡的那種。比起放在美術館裡展示，我更想畫的是會讓路過行人稱讚一句：『好酷！』的大眾藝術。」

他的作品包括在SOU SOU（河原町）、eX cafe（嵐山）、YAOISO水果坊（四條大宮）、HAMAMURA京都中華料理（府廳前）、KATSUKURA豬排（四條通）、KITAMURA天婦羅料理（先斗町）……等，本書透過街頭畫家的作品探索京都，讓逛京都變得更有樂趣！

(中國時報)