神啊！請不要再給我這麼長的書名好嗎

2018年04月06日 04:10 中國時報 本報訊

大家好，我是杯緣子，但我其實比較喜歡坐在書的邊緣，只是書頁可能比較軟，有點難坐穩，會不小心一頭栽到書的世界裡。

杯緣子最近打開email收出版社書訊（很不幸，杯緣子也是要工作的），看到一本新書書名寫著《神啊！我不想再努力了，請直接告訴我成功的方法吧！》。瞇著眼數了一下，包含標點24個字，好像有點長。

乾脆打開email再找找看，《媽媽其實是皇后的毒蘋果》（11字）、《若你委屈自己，任誰都能刻薄你》（14字）、《普通攻擊是全體二連擊，這樣的媽媽你喜歡嗎？》（21字，但其實看不太懂書名）。目前杯緣子視力所及看到最長的書名是《搭捷運、晒衣服、打電腦都能做的，58招全身伸展鬆筋去痠痛》（28字），幸好書封最明顯的只有「鬆筋去痠痛」5個字。

杯緣子猜想，大概是時代變了，網路上的內容農場標好像都習慣落落長吊人胃口。最近看到網路小說鼻祖痞子蔡出新書，書名是《國語推行員》，5個字不長，打開一讀，內容果然也很復古，排版完全是BBS時代的純文字產物。其實有點懷念那個時代。

聽說至今在KTV點得到的華語歌壇歌名最長的歌，是吳宗憲的《是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我》（17字）。不過搜尋一下發現，陳綺貞有一首《我們連覺也沒睡決定連夜趕去拜訪艾立克克萊普頓》（22字），有個獨立樂團「鈑機」有一首《最好的時代也是最壞的時代，我們看不見過去也看不見未來》（25字）。不曉得以後還會不會有人想破紀錄呢？

(中國時報)