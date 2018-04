美新國安顧問波頓 傳6月訪台

2018年04月07日 01:27 中國時報 王嘉源 /綜合報導 /綜合報導

美國在台協會(AIT)台北辦事處新址落在內湖,預計6月落成啟用。(本報資料照片)

《台旅法》後美官員訪台概況

英國《經濟學人》雜誌撰文指出,最近貿易戰弄得陸美關係緊張,與此同時,美台關係則不斷升溫,使台灣再度成為陸美之間衝突熱點。文中指出,美國在台協會(AIT)台北辦事處新址將在6月舉行落成典禮,外傳華府可能派內閣官員出席,屆時如果此人是白宮新國安顧問波頓,勢必觸犯大陸紅線,招致更強烈反彈。

最新一期《經濟學人》(Economist)的「榕園論壇」(Banyan)專欄,刊出題為「台灣再度成為中美之間衝突熱點」(Taiwan is again becoming a flashpoint between China and America)的文章,談到美國總統川普先是在就職前與蔡總統通電話,並在上月簽署鼓勵美台高層官員互訪的《台灣旅行法》,觸怒北京當局。

經濟學人剖析 友台可能害台

專欄提到,「友台反陸」的美國官員也陸續上任,包括前國務院亞太副助卿薛瑞福(Randall Schriver)1月出任國防部亞太助理部長,現在前美國駐聯合國大使波頓(John Bolton)也即將接任白宮國家安全顧問,後者更是赫赫有名的大鷹派。此外,國務院亞太副助卿黃之瀚甫於3月訪台,他不但在發表演說時表示,不能再讓台灣不公平地被排除在國際組織外,還向蔡總統保證,美國對台承諾不會改變。

文中指出,陸方對此很不悅,美方要員訪問北京時就曾被告知,《台灣旅行法》鼓勵的台美交流可能踰越陸方紅線,因此對大陸國家主席習近平來說,這比他面對的另外兩大挑戰,亦即北韓核問題及陸美貿易戰,還要更加危險。

踰越兩岸紅線 比核彈還可怕

陸美台三角關係面臨的最大考驗會出現在6月,屆時AIT台北辦事處新址將舉行落成典禮,外傳美方可能派出一名內閣官員出席,而如果此人是波頓,勢必讓陸方大大震驚。陸方可能將此解讀成,川普政府只是拿台灣當籌碼,要在貿易議題上向大陸施壓。

但如果嚴重的話,陸方也可能認為,美方連串對台動作,是持續在改變台灣的現狀,已嚴重觸及陸方對美畫下的紅線。習近平曾表示,台灣「問題」不能留給後代處理。專欄最後說,如今習近平集大權於一身,如果不力阻台灣與陸漸行漸遠,恐遭國內民族主義者的嚴厲批判。

(中國時報)