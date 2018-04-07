龍頭選區保衛戰 侯友宜有信心

2018年04月07日 01:27 中國時報 葉德正 、 葉書宏 、 王正寧 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨新北市長初選結果6日出爐，前副市長侯友宜勝出，成為2018藍營最重要政治明星，也是六都最有希望的勝選者。他出席新北市國民黨議會黨團記者會時，10多名藍營議員、包括多次表態力挺周錫瑋的議長蔣根煌及議員林金結在內，舉布條高呼「侯友宜凍蒜」，展現氣勢，並盼侯發揮「母雞帶小雞」作用。侯說，有信心打贏新北市長選戰，將與市議員、里長聯合作戰。周錫瑋、金介壽均強調接受結果，不會脫黨參選。

國民黨中央黨部昨公布新北市長初選民調，在3組陣營代表出席見證下，確定侯友宜勝選，也為藍營確認第一大都明星戰將。新北市黨部依此結果，下周將提報中央提名審核委員會，並在11日中常會通過，確定提名侯友宜參選新北市長。為保持黨內和諧，國民黨中央未公布民調數字。

六都最有希望勝選者

侯友宜致詞時先感謝周、金2對手，也感謝民調期間支持他的民眾與臉書好友，面對未來選舉，「我絕對有信心代表國民黨，打贏新北市長選舉！」

侯說，新北市7年多來從台北縣到新北市，大家齊心齊力讓新北不斷蛻變，雙北要共生共榮，更需要所有人凝聚力量與向心力，他願帶領大家創造新北成為光榮城市，讓新北市越來越好。

侯接著話鋒一轉，批評民進黨執政期間，人民相當失望，國民黨此時更該勇敢奮起，讓人民有另一選擇。他強調，國民黨是一個團隊，不只要打贏市長選舉，市議員也一定要過半，和市長緊緊結合在一塊，市政推動才能更有效率。

侯說，未來他會打造市長、議員、里長聯合作戰，「讓我們議員過半、里長大幅勝選」，他也會找適當時間、地點拜訪周錫瑋、金介壽，討論如何讓國民黨勝選。

領軍議員里長拚全贏

對綠營可能徵召蘇貞昌，侯說，任何人關心新北市政，他都非常歡迎與祝福，大家好好為新北市努力。

蔣根煌說，侯對市政嫻熟，是新北市成為國際性、全方位城市最佳市長候選人，也呼籲黨內團結，才能打贏年底選戰，期待侯友宜發揮「母雞帶小雞」功能，延續國民黨在新北市執政佳績。

對選舉結果，周錫瑋昨上午步出中央黨部表示「坦然接受！」、「太太應該最高興，因年底不用選了」。周辦隨後發新聞稿表示，將信守承諾不會脫黨參選，做一個具有高度、風度及氣度「三度」的人，未來會協助國民黨所有需要助力的候選人，幫助他們贏得勝利。

(中國時報)