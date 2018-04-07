侯支持度過半 狂勝蘇貞昌

2018年04月07日 01:27 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

107年新北市長選舉提名初選民意調查結果統計表

國民黨縣市長初選最激烈的新北市民調出爐，最後由前副市長侯友宜勝出。3家民調公司加權平均後的結果，侯友宜以55.6％強壓前台北縣長周錫瑋的34.2％及前議員金介壽的10.2％；在與對手的對比式民調部分，侯也是藍營唯一過半，並狂勝假想敵、前台北縣長蘇貞昌的選將。

國民黨縣市長初選最激烈的新北市民調出爐，最後由前副市長侯友宜勝出。3家民調公司加權平均後的結果，侯友宜以55.6％強壓前台北縣長周錫瑋的34.2％及前議員金介壽的10.2％；在與對手的對比式民調部分，侯也是藍營唯一過半，並狂勝假想敵、前台北縣長蘇貞昌的選將。

此一結果與艾普羅民調公司的調查，不論是方向趨勢及一般民眾的認知若合符節。根據艾普羅在3月27至31日的調查顯示，侯、周、金的支持度分別為50.6％、18.2％、1.1％，都支持與都不支持的比例為8.8％，無反應則為21.3％。如果侯蘇對決，侯以過半的支持度勝出（54.3％對26.4％），周蘇對壘則旗鼓相當（36.3％對33.8％）。

民調結果 侯周差距大

此次民調經過3方陣營協調選出3家民調公司，計算規則是政黨對比占85％、黨內互比只占15％。因此即便侯友宜在互比式民調部分都在69-72％之間，但最後的數據差距明顯縮小。

在黨內互比的部分，3家民調公司都顯示，侯友宜大贏其他2人，侯、周、金分別在69-72％、26-29％、1-2％之間，這與過去多數媒體發布的民調相近，因此並沒有發生所謂侯周拉近到3％，甚至出現翻轉的情況。

至於政黨對比部分，則是先分別與蘇貞昌進行調查，經過加權之後，3人相較，侯友宜個人即占過半數52-53％。金介壽平均總成績也有10％左右，這也可以視為任何對戰綠營的選將，都能掌握的鐵桿基本盤。

泛綠選民 侯也獲認同

艾普羅民調除了顯示如果民進黨推出前行政院游錫堃，侯友宜目前以58.1％狂勝游的20.5％。侯更是黨內3位參選人當中，唯一過半並遙遙領先蘇貞昌的選將。

如果進一步分析，侯不僅能夠穩住85.8％的泛藍陣營選票，在泛綠軍的支持者當中也得到21.3％的認同。

顯見對手在初選過程雖然強攻藍皮綠骨、不藍不綠，甚至操守等議題，但殺傷力有限，現階段似乎未反映在民調數字。

年輕選票 還需要補強

不過，就年齡的部分分析，蘇貞昌雖是回鍋參選，且被戲稱為「王爺」，但年紀較輕的侯友宜在20-29歲之間認同度卻是最低，與蘇在伯仲之間（44％、36.3％），顯示年輕選票是侯陣營未來最需要補強的部分。

(中國時報)