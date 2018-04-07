新聞透視—超越藍綠 英雄形象稱霸

2018年04月07日 01:27 中國時報 林金池 、 葉德正

選舉素人侯友宜初試啼聲順利勝出，事後國民黨議會黨團舉辦挺侯記者會，在團結氣氛下圓滿落幕，雖然過程中被質疑閃躲對手、拒絕辯論，但這些批評絲毫無損他的高支持度，足證侯友宜不分顏色、市民優先的「單純力量」，在民進黨執政失利下深獲民心，儼然成為超越藍綠的新天王。

警界出身的侯友宜向來敢言，八仙塵爆怒嗆萬海「別想八仙過海」，為爭取前瞻計畫預算，批評民進黨「一毛不拔」，更因雙北捷運計畫回嗆柯文哲「練肖話」，英雄形象加上為小市民發聲，不斷累積營造出高人氣。

侯友宜民調領先後，低調營造為市民努力做事的形象，力求在負面選戰中不失分，舉凡對手「藍皮綠骨」、「陳水扁拔擢」、「319槍擊案」等質疑全部冷處理。

侯刻意迴避與對手同台、拒絕辯論，固然遭對手質疑怯戰，但隱忍不代表默認，更不代表畏懼，而是為後續整合預留伏筆，從初選結束後的挺侯記者會和樂融融，2位對手也不出惡言的君子之爭，足證侯策略正確，將初選傷害降到最低。

初選期間，綠媒刻意營造的鄭南榕事件，侯友宜當年明明奉命行事，也解釋這是段「不完全成功的救援」，未料，民進黨持續見縫插針，惡意塑造成主謀的形象，如今他以領先20％的超高支持度勝出，足證選民眼睛雪亮，用力挺到底粉碎這種抹黑手法。

初選過關證明侯友宜的確是禁得起考驗的藍營新共主，未來更須肩負起「母雞帶小雞」責任，率領國民黨勝選甚至議會過半，相信他的素人英雄形象，以及訴求不分藍綠、團結做事的「單純力量」，定能在藍綠對壘的惡質文化，獲得不分黨派的選民認同。

(中國時報)