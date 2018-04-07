高度 風度 氣度 周錫瑋展現君子之爭

周錫瑋面對初選結果表示，「讓我們放下過往的一切，此時此刻，國民黨一定要團結。」並鞠躬感謝市民支持。（葉書宏翻攝）

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中國時報

國民黨新北市長初選戰況激烈，最後確定由前副市長侯友宜勝出，儘管過程緊咬對手，但結果出爐後，周錫瑋對外宣示，「國民黨初選已經結束，謝謝所有支持我、幫助我的朋友們。讓我們放下過往的一切，此時此刻，國民黨一定要團結。」第一時間宣告全力挺侯，讓新北完成整合、一致對外。

周錫瑋表示，新北市是全國最具指標性的龍頭選區，要打贏民進黨是非常大的挑戰，國民黨如果沒有團結、沒有政策與戰略，年底的大選將會是艱鉅的難關。儘管各家民調都顯示侯友宜在新北市橫掃千軍，但國民黨如果無法團結，此一全國最大票倉未必穩若泰山。

信守承諾，不會脫黨參選的周錫瑋，初選過程全力以赴，打完了美好一仗，雖然輸了，但選後的表現也展現政治人物的高度、風度及氣度，為黨內留下了典範。

周錫瑋縣長任內民調不高是事實，這也成為層峰逼退的主因。但如今檢視，包括中港大排、淡水河的整治等，都是選民高度認同的政績。然而，周淡出政壇8年，不但團隊散去，基層也疏離；反觀侯友宜本就具高知名度，更是新北市長朱立倫上任後就接任副市長至今，甚至4年前就準備接棒參選，各方面占盡優勢。

雖然侯友宜在淺綠與本土票有高度魅力，但在鞏固深藍的基本盤反而顯得吃力，從初選被質疑，參加黨慶時不願拿黨旗與中華民國國旗等，相關耳語不是沒有發酵。「解鈴還須繫鈴人」，得到周錫瑋的奧援，固本自無後顧之憂，侯更能全力對外，力求突圍。

(中國時報)

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