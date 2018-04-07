小英從未排除蘇貞昌選新北

2018年04月07日 01:27 中國時報 曾薏蘋 、 王正寧 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

國民黨新北市長初選由前副市長侯友宜勝出後，民進黨新北市長人選愈趨明朗。目前傳出高雄市長陳菊9日將勸進前行政院長蘇貞昌，等蘇態度明朗後，身兼黨主席的蔡英文總統將跟進展開「蔡蘇會」。知情人士表示，選對會對新北市長候選人的定位是，「就是要最強的人，總統從未排除蘇貞昌」。

被問到陳菊是否將在下周會見蘇貞昌，蘇貞昌女兒、民進黨立委蘇巧慧沒有正面回應。民進黨蘇系立委吳秉叡則說沒聽說過這件事，不過，先前陳菊曾表態，若有任何需要她的地方都願出力，或許這個新聞是在這樣的架構下出現。

民進黨發言人吳思瑤昨表示，原本新北市是要留到跟台北市一樣最後再討論，但因國民黨人選已確定，所以民進黨選對會將提早因應。選對會成員也表示，下周會開始處理新北市長徵召事宜。

儘管蘇系立委吳秉叡參選意志堅定，且在蘇貞昌帶領下不斷「衝衝衝」，如今主角沒衝出來，幫忙的蘇貞昌反而衝出頭。黨政人士無奈表示，黨內對新北市選戰候選人定位，不是只有勝選與否，還要扮演領頭羊帶動全台的選舉；吳秉叡雖是中生代中「相對最強」，但民調沒起色，所以黨中央要找最強的人。

綠營知情人士指出，蔡英文雖然對中生代有期許，但表態的立委羅致政跟吳秉叡，一個出事、一個民調拉不起來，而蘇貞昌在黨內私下做的民調一直都是最高，比游錫堃還高，且有政績，因此蔡英文一開始就沒有排除徵召蘇貞昌的可能性。

名嘴周玉蔻昨也在臉書「預告」，「據民進黨高層證實，民進黨新北市長候選人將在下周公布；民進黨中央在勝選考量下，將提名前行政院長蘇貞昌」。

國民黨黨務人士研判，最強的對手確實是蘇貞昌，但最有可能出線的是前行政院長游錫堃。國民黨「料敵從嚴」，所以對比民調的假想敵就是鎖定蘇貞昌，但因為蘇、蔡心結未解，蘇是否願出馬仍有變數。

(中國時報)