抬轎可能變坐轎 吳秉叡尊重黨中央

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中國時報
／台北報導

民進黨傳出可能將徵召前行政院長蘇貞昌參選新北市長，對此，蘇貞昌女兒、綠委蘇巧慧說，蘇貞昌對新北市選戰一直以來都是3原則，就是新北市要贏、尊重黨中央決定，以及相信黨中央會有智慧處理。綠委吳秉叡則直言，若黨中央不認為中壯世代較有勝選機會，希望能徵召「最可能勝選的人」，那麼他會尊重黨中央的考量。

過去這段時間深獲蘇貞昌支持參選新北市長的吳秉叡，面對蘇貞昌可能「抬轎變坐轎」，他表示，新北市一戰非常重要，而且新北市的發展停滯已久，獲得勝選、把新北市的未來弄得更好是大家共同的願望，基於這樣的前提下，會尊重黨中央決定，不過，目前黨中央還沒找他協商相關問題。

吳秉叡表示，他也希望有機會讓黨中央了解他的心聲，同時他也認為問題不是單獨說服他，民進黨如果要徵召的人選是最有勝選希望的人，也要向社會大眾說明理由，必須讓社會大眾能接受，將來選舉才會順利。

吳秉叡說，自己還在持續努力中，希望黨中央能把機會給中壯世代的人參選。如果黨中央真的認為不是中壯世代才有勝選機會，因而希望徵召「最可能勝選的人」，那麼他也會尊重黨中央的考量。

面對蘇貞昌被力拱參選，另位蘇系立委張宏陸說，他認為中生代應該要有機會參選，但如果黨中央評估中生代沒有勝選機會，必須由資歷比較深、或者「院長級」人物出馬，就必然得派出「最強人選」。

張宏陸說，中生代或天王級中誰最強？只要做民調就知道，相信黨中央一直有在做，只是沒公布。至於黨中央是否已確定將徵召蘇貞昌？張宏陸說，黨中央還未與吳秉叡見面，若確定不要中生代參選，也會當面告知。

(中國時報)

小英從未排除蘇貞昌選新北

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