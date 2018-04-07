川普徵稅加碼千億 陸嗆回擊

2018年04月07日 01:27 中國時報 江靜玲 、 陳柏廷 ／華盛頓-北京連線報導 特派記者／華盛頓-北京連線報導

美國總統川普周四再加碼貿易戰，指示貿易官員再對1000億美元的大陸商品加徵關稅。對此，大陸也不甘示弱強硬回嗆奉陪到底。（法新社）

美國總統川普5日宣布，鑑於大陸對美國的「301措施」採取不公平報復行動，他已指示貿易官員，考慮再對1000億美元的大陸進口商品加徵關稅；對此，大陸商務部昨晚召開記者會回嗆，「如果有人挑事，我們會堅決迎戰，一定說到做到」，新華社昨日晚間也發出大陸外交部回應稿，稱若美公布新增徵稅產品清單，陸方將立刻進行大力度反擊。

陸做好準備奉陪到底

白宮5日發布總統聲明，指大陸並未糾正其不當行為，而是選擇傷害美國的農民與製造商，「鑑於大陸的不公平報復，我已指示美國貿易代表署（USTR）基於301條款，考慮1000億美元額外關稅是否適當。」

美國貿易代表萊特海澤表示，支持川普的行動，指出大陸到目前為止對其不合理的貿易行為選擇採取威脅手段，川普總統有權要求採取適當的額外行動，消除USTR調查報告中確認的不公平行為、政策和做法。

惟對川普加碼貿易戰，大陸外交部、商務部接連回嗆，昨晚8點大陸商務部更大動作召開記者會，表明奉陪到底的態度。

大陸商務部指出，美國誤判形勢，行動是極端錯誤的，大陸已做好準備，有非常詳細的反制措施，不排除任何選項，在應對措施上也不會猶豫；如果美國公布1000億美元清單，我們也做好準備，北京將立刻反擊。

大陸外交部昨也強硬表態，會對美方聽其言觀其行，如果美方堅持搞單邊主義和貿易保護主義行徑，中方將奉陪到底，不惜付出任何代價必定予以堅決回擊。

習赴博鰲反應受關注

隨後，外電也傳出美國白宮經濟顧問Kudlow表示，與陸方談判還未真正開始，還說，針對大陸的第二輪關稅行動只是在考慮中，希望未來數月內與陸進行協商，並稱川普可能會提出一個貿易建議清單。只是話剛講完，華府時間6日上午川普又在推特發文，控訴美國在WTO遭遇不公平待遇。

對於雙方拉開戰線，全面升高戰火，8日即將登場的博鰲論壇，大陸國家主席習近平將出席，對川普一再加碼貿易戰，習近平在宣揚大陸自主開放政策主張的同時，是否會對川普挑釁做出回擊，外界關注。此外，習近平也會接見我方出席博鰲代表團，對外界憂心台商權益受損，是否會釋出進一步定心丸，也備受矚目。

最終目的仍是要和談

不過，大陸外交部直屬智庫、中國國際問題研究院研究員郭憲綱稱，陸美雙方雖然連日來隔空交火，相互叫陣，而且甚至不惜亮劍，把各自的條件全攤在檯面上，但雙方調子拉得再高，最終目的仍是要和談。他並稱，「和談不到最後一刻絕不放棄和談」，相信是陸美私下的默契。

(中國時報)