程建人：波頓來訪 對台衝擊大

外傳華府可能派白宮新國安顧問波頓來台。 (美聯社)

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中國時報
／台北報導

針對《經濟學人》撰文指美國新任白宮國安顧問波頓可能於6月訪台，外交部發言人李憲章未證實，不過，前外交部長程建人表示，白宮國安顧問會是歷來訪台最高層次的現任官員，這將會造成「相當大的衝擊」，或引起美陸之間的緊張，對台灣或美國，不一定真正好。

程建人指出，波頓是非常友台的官員，有時候他的友台作風，連我們自己人都會害怕造成衝擊。雖然說，他的友台還是基於美國利益出發，但也有些人會認為反而容易引起兩岸衝突。

程建人說，假如兩岸關係夠緩和，不像現在僵硬，波頓訪台負面影響可能會小一點；但是現在兩岸關係這麼緊張，波頓再來的話，兩岸或美陸關係將變得更緊張，「到底對我們好不好，不用講大家應該知道。」

程建人表示，台灣夾在兩強之間，任何發言、動作都要相當謹慎，在這當頭，上至行政院長，下至外交部長，不該再講一些無厘頭的話引起不必要的緊張，「美國也能了解我們現在處境尷尬，不會希望我們有太多不必要的發言。」

前駐英代表劉志攻則指出，扁政府時代曾有主管亞洲事務的資深顧問低調訪台，事後雖經媒體披露，但美國卻不承認；而白宮國安顧問是國安層級最高官員，若真能公開訪台，「象徵性不可同日而語。」

劉志攻說，這將代表美國對台政策的一大轉變，大陸看在眼裡一定會有反應，甚至會非常強硬，不示弱於美國。在這情況下，美國應該也要考慮一下，貿易上已經跟大陸針鋒相對，外交上再這樣做，那就是很明顯要與大陸對抗。

(中國時報)

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