新聞透視－川普恐怖求愛 台灣剉咧等

2018年04月07日 01:27 中國時報 陳柏廷

陸美貿易戰開打數日，戰況越加激烈的同時，台灣的處境也越來越像「夾心餅」。一方面，川普頻打台灣牌的舉動，就像是個恐怖情人，看似拚命對台送大禮，但卻是台灣不可承受之重；另一方面，北京持續放話要美別打台灣主意，霸道氣勢更讓台灣提心吊膽。

陸美貿易戰開打的同時，也攪亂陸美台三方關係一池春水；只是這池春水對台灣單方面而言，更像是一場無妄之災。長期以來，台灣夾在陸美之間，對「兩大之間難為小」早已心有戚戚焉；如今處在陸美貿易戰棋局中，淪為俎上魚肉，處境窘迫。

平心而論，無論是當前的民進黨或此前的國民黨政府，對爭取美國關注台灣事務一向不遺餘力。哪怕是華盛頓輕輕撇過一眼，對台灣而言都是至關重要；畢竟兩岸現狀的維持局面，沒有美方在後面適時發力恐怕也難辦到。

對於川普政府在陸美貿易戰中近來頻頻打出「台灣牌」，甚至傳出白宮國安顧問波頓6月可能訪台；而台灣方面理應「歡天喜地」，但實際情況是，台灣卻是「剉咧等」。

坦白說，川普或許可以稱得上是史上最友台的美國總統，對台灣當局而言，無論川普對台灣是真情還是假意，其異乎常態的熱情舉動，不斷提升台美「實質」交流的舉措，卻成為不可承受之重，更重要的是，台灣還沒有「喊不」的權利。

畢竟你知我知大家知，善於談判喊價的川普，只是將台灣作為與大陸叫陣的籌碼，那些美國議員或官員的到訪，根本不在意台灣處境或兩岸的僵局，對他們言，只是舉手之勞，是最沒有成本的對抗，但卻能讓大陸痛得哇哇叫。

問題是，台灣雖只是棋子，但對台美頻頻「眉來眼去」，北京不可無條件容忍，勢必採取一定反制措施，到頭來第一個受害的便是台灣；換言之，眼下台灣處境更像是一塊夾心餅乾，夾在陸美之間「動彈不得」，就連喘氣空間也沒有。

(中國時報)