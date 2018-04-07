北京智庫喊話：大陸繼續力挺台商

陸美貿易戰流彈波及在陸台商，大陸智庫撰文，表示對台資企業在大陸發展的支持是一貫的和明確的。圖為大陸首個「Ｏ2Ｏ」模式（線上加線下）的台胞聯誼平台設立。（中新社）

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中國時報
／綜合報導

陸美貿易摩擦是否波及大陸台商出口，引發大陸台商高度關注。北京清華大學公共管理學院教授、台灣研究院常務副院長殷存毅發表「堅定信心、前景看好」文章向台商喊話，表示將秉持一貫和明確立場，持續支持台商，協助台資企業，並最大化地降低陸美貿易摩擦的負面影響，期盼台商齊心協力，一起克服挑戰。

殷存毅直言，任憑此次中美貿易摩擦的風吹浪打，相信廣大台資企業和台灣同胞依然會看好大陸經濟，有以下三個原因：

一、大陸是全球第二大經濟體，經濟已轉向高質量發展階段，內需市場巨大，有堅實的經濟基礎和較大的回旋餘地應對國際貿易摩擦。川普上台後實行的「美國優先」是「孤立主義」的翻版，會促使美國之外的國家更加相互理解和支持來反對美國的貿易保護主義，這對於大陸來說意味著危機中的轉機。

二、大陸對台資企業在大陸發展的支持是一貫的和明確的。為使台資企業更好地分享大陸的發展機遇，大陸公布31條措施，前所未有地拓寬了台商在大陸的發展領域，增添了不少發展機遇，大陸新的發展機遇大大增強了台商的抗風險能力。目前，大陸正在積極落實31條措施，台資企業和台灣同胞將因此受益。

三、美國的貿易保護阻擋不了大陸發展的步伐。大陸理解台資企業此時此刻對陸美貿易摩擦的關切，大陸願意繼續採取有力舉措，協助廣大台資企業尤其是加工貿易企業轉型升級並向中西部地區轉移，最大化地降低陸美貿易摩擦的負面影響。

廣大台資企業也要積極參與大陸供給側結構性改革，拓展內需市場，助力高質量發展。兩岸同胞是一家人，榮辱與共，只要齊心協力，沒有過不去的溝和坎，40年來兩岸經貿交流與合作的歷史已證明了這一點。

(中國時報)

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