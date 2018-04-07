逾80萬人不務正業 創新高

2018年04月07日 01:27 中國時報 洪凱音 、 洪安怡 ／台北報導 ／台北報導

外型酷似歌手「蔡小虎」的吳整能（右），一天最高紀錄打5份零工，不用打卡上下班也樂在工作。（盧金足攝）

隨著數位科技不斷發展，愈來愈多的自由工作者（freelancer）投入微小、零碎化的工作，成為「零工經濟」（Gig Economy）的一環。學者認為，零工經濟對產業而言，不用聘僱正職勞工，有降低管理成本等優點，對勞動者而言，亦有工作地點時間充滿彈性的好處，已是勢不可擋的趨勢。

美國汽車共享公司ZipCar創辦人確斯（Robin Chase）指出，「我父親一輩子做1份工作，我自己一輩子做6份工作，我的孩子會同時做6份工作。」這句話為零工經濟世代來臨，做了最佳的註解。

不聘正職 企業降低成本

yes123求職網發言人楊宗斌表示，零工經濟風潮從歐美吹到亞洲，從日劇《派遣女王》、《派遣女醫》可以看出端倪。在台灣，美編、文字、網站設計等不牽涉公司機密，會委由外包方式、給予年輕人更多揮灑空間，而退休、經驗豐富的專業人士，不少企業會以「顧問」或「回聘」的方式雇用，這是目前國內比較具零工經濟規模的工作。

文化大學勞工關係學系副教授李健鴻表示，群眾外包分2種事業體，第一種是微型工作，如翻譯一篇文章，蒐集資料等，因為工作時間短，報酬不高，亞馬遜的「土耳其機器人」是全球最早，也是最大的群眾外包平台，台灣則有「幾爸摳」等；第二種是創意徵求平台，多半是徵求設計案等，如「LimitStyle」。

外商示範 帶動國內風潮

不少外商在台已將行銷企畫專案、產品經理等職務委由專案約聘或外包，楊宗斌認為，外商做法確實有示範效果，預期未來將帶動國內企業的零工經濟潮。

晉麗明直言，零工經濟勢力愈龐大，社會問題將層出不窮，企業為降低成本，大量使用派遣、臨時工，衍伸出規避勞保、勞退、年假福利等制度，這與政府提高薪資、照顧勞工的法令相互牴觸，而每個細節都環環相扣。

非典型工作者是「零工經濟」的一環。主計總處106年人力運用調查資料顯示，全台非典型工作者高達80.5萬人，較97年增加15.5萬人，創下歷史新高；104獵才招聘暨人才經營事業群資深副總晉麗明表示，非典型工作增加，不僅壓縮全時工作的就業機會，且缺乏工作保障。

非典型就業青年逾28萬

最新調查顯示，非典型工作平均每月經常性收入僅2萬2550元，與全職工作、經常性收入3萬8656元相比，相對低薪許多。

非典型工作包括部分工時、臨時性或人力派遣。在人力銀行職缺中，晉麗明表示，通常是第1線基層人員，包括客服、電話行銷、清潔工等最多，偶爾外商公司會釋出7、8萬元的專業派遣機會，也有公司提供5萬元工程師職缺，但基層工作仍占大部分。

台灣年輕人從事非典型工作的人數愈來愈多，年齡介於25至44歲者人數已攀升至28.8萬人。台大國發所副教授辛炳隆表示，這個現象跟英國等先進國家雷同，理由很簡單，現代年輕人喜歡追求彈性、自由的工作，生活要享受更多自主權。

外包接案逾6成30歲以下

晉麗明從人力銀行統計發現，外包接案者有高達63％是30歲以下的年輕族群，外包又以設計、文字、資訊類（如網站設計）最多，自由、彈性的工作特質，會助長年輕人非典型就業趨勢。

(中國時報)