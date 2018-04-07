碩士打工仔 兼5差當快樂魯蛇

2018年04月07日 01:27 中國時報 吳堂靖 ／專訪 ／專訪

賴煦煦（化名），今年28歲，畢業於政治大學廣電所，現在是文案撰寫人、補教老師、特約記者、資策會打工仔，同時也是桃園在地粉絲頁「桃滔講堂」創辦人，成為一個沒有正職工作的快樂魯蛇。

「這不是我選擇的，而是不得不的結果！」畢業後懷抱編劇夢步入社會，卻沒有如外人想像的順利就業，「迎接我的，竟是長達1年的待業期。」

每天更新104職缺、等待通知，面試20幾個工作，編劇、行銷企畫、網路媒體等，卻全是「謝謝再聯絡」，但飯要吃、房租也得繳，只好一邊接建商文案、兼職家教與記者，一邊尋求機會，「這段陰暗日子送我一個禮物，學會等待與釋懷」。

看著朋友不斷成長，自己還停在原地，找不到生活目標，人生陷入極大迷惑，焦慮到必須靠酒精才能入睡，「窮途末路的我決定搬回桃園老家，開啟桃園－台北的通勤人生」。

後來參加1場講座，意外與桃園市青年事務局官員搭上線，對方想集結在地青年，自己是桃園人，要講解在地故事、揪人參加活動都輕而易舉，隨即答應合作，去年9月與朋友創辦粉絲頁「桃滔講堂」，透過辦活動、演講，訴說桃園的美麗與哀愁。

「人生真的很神奇！」繞了一大圈，以前做過的、想從事的職業，統統在「桃滔講堂」實現，才知道每條走過的路，都沒有白費，「這些身分拼湊出一個完整的我！」

「補教老師」的我，從孩子閃閃發亮的眼睛中，獲得滿滿成就感；「特約記者」的我，兼顧了興趣與麵包；資策會人員與粉絲頁工作，意外牽起和許多部落客的緣分，創辦「桃滔講堂」，更讓我找到夥伴與回家的路。談起多重身分的自己，賴煦煦言語間滿是自信。

「怎麼沒出門工作？」、「一個月賺多少？」不少朋友羨慕我生活自在、時間彈性，但現實是沒有固定下班時間，隨時隨地都是上班日，也沒有準時入帳的薪水，只有月薪不到3萬的接案人生，還得自己繳800多元的健保費。

「要善於等待與充實自我、要抵擋得住來自親友的關心。」賴煦煦說，即便現在，依舊會迷惘，仍會為了收入惶惶不安，但在多方嘗試後，找到了生活的目標，發現自己原來這麼多才多藝。

我要告訴正在迷惘、害怕改變的人，做自己喜歡的事，總會在路途上遇到同類，不要害怕過「非主流」的生活，現在的我很快樂，依舊為著「靠喜歡的事養活自己」而努力，那你呢？

(中國時報)