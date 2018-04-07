退休黨工愛唱歌 唱到名利雙收

2018年04月07日 01:27 中國時報 盧金足 ／專訪 ／專訪

「一時失志不免怨嘆，一時落魄不免膽寒…，三分天註定，七分靠打拚，愛拚才會贏！」現在1天打5個零工，為自己拚經濟，一點都不覺得累，這首歌唱出了吳整能的零工生涯心聲，「愛拚才會贏！」

兩年多前，國民黨開始清理黨產縮編人事，我那時擔任國民黨台中市黨部總幹事，25年年資到了，人心惶惶，有人想繼續工作，有人想乾脆領錢退休，我還有兩個孩子在讀書，一度想留下來。

但遇到一位政壇大老建議「退休先辦一辦，再看著辦！」當時月領7萬元，決定心一橫辦退休，但也知道不能坐吃山空，當年創辦台中市五線譜歌唱協會，有很多愛唱歌的朋友，剛好有個大老闆常在應酬場合唱歌時「漏氣」，願意花錢請我教唱歌，才3個月，大老闆從五音不全，搖身變成朋友間的「歌王」。

「愛唱歌，竟然為我唱出新台幣！」靠歌聲和教唱，加上細心開發學員的歌唱潛能，大受歡迎，除了周四和周五，一周5天教唱排滿檔，學生從上班族、貴婦到清潔隊員都有，人數6、7人到20多人，依場地和教唱時間收費不一。

「我的生財工具就是好歌喉，和1台帶著走的卡拉OK！」因為外貌酷似台語歌手「蔡小虎」，廟會或企業活動找我上台表演，還當歌唱評審，全省跑透透，打零工機會不求自來，以前選舉忙到沒日沒夜，家人很高興我找回健康、人生過得隨緣。

除了唱歌事業，白天還在向日葵社會福利慈善基金會擔任執行長，幫董事長陳俗蓉協助來台灣落地生根的新移民適應新生活，有黨工組織力和辦活動的經驗，新移民聯誼時穿上各國傳統服飾，「我又變成團康高手！」

人生下半場，教唱、當評審、業餘歌星、社團執行長，打零工變成大忙人，人脈也變錢脈，現在又多了擔任生物科技行銷顧問賣健康產品的工作，「生活開心變年輕，就是活廣告」，1天打5份工，57歲還是一尾活龍，工作時間有彈性，賺的錢也不比以前少。

「每天給自己正能量，大家互相當別人的貴人！」想起剛退休時，中年失業，想東想西生活低潮，找工作怕被嫌年紀大，沒想到打零工發揮才華也快樂賺錢「名利雙收」，「現在的我比以前還快樂！」

(中國時報)