美43％勞動力 納入零工經濟

2018年04月07日 01:27 中國時報 孫昌國 ／綜合報導 ／綜合報導

傳統工作與零工經濟比較表

零工經濟在美國到底有多夯？根據麥肯錫顧問公司最新的統計，在美國，大約有1/4的勞動力成為參與零工經濟的大軍。

這些工作包括從互聯網和各式APP尋找和接受指派的特定工作，如替人清潔房屋，修理水管到開車迎接陌生人和送他（她）到目的地，甚至將自己的房子分租出去，在廣義上都屬於零工經濟的一環。

透過網站人脈 找到工作

令人吃驚的是，零工經濟並不是一項瞬間即逝的新型現象，而是一項持久趨勢。根據《富比世》統計，美國至少有43％的勞動力在2020年前變成自由工作者。趨勢專家指出，對於已經退休的勞動力或是女性勞動力，零工經濟絕對是未來的趨勢。

自己就是老闆 不停轉換

今年35歲、畢業於紐約大學的史密斯最近剛剛辭去了顧問公司的工作。他早就參與了零工經濟。過去2年他利用業餘時間，透過網站找到了臨時工作，在紐約下城區開設小提琴課，讓他能繼續從小對音樂的摯愛。另一方面，他透過過去人脈接下短期項目，為一些公司給予教育訓練和諮詢等工作。

史密斯表示，剛開始時覺得收入不固定，有些憂心。但他發覺在參與零工經濟的同時，讓他重燃了對工作的熱情。不用在乎老闆的臉色，自己就是老闆，為自己負責。在不同專業上轉換，拓寬了他的眼界和適應能力。

住在舊金山，今年58歲從IBM退休的比爾目前就因參與零工經濟獲得了人生的第二春。他利用Airbnb軟件當上了分租房東！比爾一開始每個月只有4～5天將有美麗視野的房間租出去，到現在幾乎每個月客滿，導致他去年清理女兒的房間並開始也放在Airbnb上出租，他現在每個月固定收入超過新台幣10萬元。他開心地表示，從未想到退休後還會繼續有固定收入，他計畫將租金收入存下來購買離市區比較遠但適宜出租的便宜公寓，並且將他成功出租房屋的模式（提供照片，服務和合理的房租）擴展，利用Airbnb投資房地產。

大展個人專長 月賺29萬

推廣零工經濟的TaskRabbit網站，公司發言人威廉斯女士表示，有任何專業技能的人都可以登錄他們的網站，詳列他們能夠提供的專業服務和收費計畫，並且根據市場反應隨時調整。她透露，已經有許多人透過他們的網站月賺超過新台幣29萬元（1萬美元）以上。她認為這樣的模式可能是未來強調個人專長但又不希望被公司捆綁的另一工作選項。

寫下暢銷書《零工經濟》的作者黛安．穆爾卡認為，未來全職工作將越來越少，進入高度競爭市場的勞動力必須將零工經濟作為生涯規畫的一環。積極找到既能貢獻專業，又能在工作中保持對工作熱情的持久動力，零工經濟的概念對年輕人，已經從職場退出但仍想貢獻所長的人非常重要。但如何能找到更好的工作，有更多自主的時間並相應得到可以讓你滿意的生活支撐，則需要細心的計畫和準備，並且還要不斷求新和充實自己。

(中國時報)