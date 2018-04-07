月存5000 當新時代的贏家

零工經濟浪潮下，年輕人要趁早為自己準備將來的退休金，才能成為零工經濟的贏家。（郭吉銓攝）

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中國時報
／台北報導

零工經濟世代來臨，全台逾28.8萬青壯人口從事「零工經濟」，這些人沒有固定的老闆，該如何準備未來的退休金呢？政大副校長王儷玲建議，最好從年輕的時候開始儲蓄，年輕就是本錢，透過複利效果，小錢也能變退休金。

零工經濟浪潮下，全職不見得是主流，年輕人不再為單一雇主工作，因此，從年輕的時候就必須為自己準備退休金。《零工經濟》作者穆伊卡指出，零工經濟者可以創造新的退休願景，退休不見得是工作生涯的結束，而是工作與休閒交織的生活方式的延續，不必等到人生最後階段才退休。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，部分社會新鮮人迫於學貸、租房子，在找不到正式工作的情況下，只好硬著頭皮做「派遣」，時間一久，薪資、福利都沒有提升，找新工作也端不出亮麗的資歷，在惡性循環下，小心「青貧」變「老貧」，將一輩子為工作而活。

楊宗斌表示，找工作「先求有、再求好」應重新解讀，即先求有前景、有發展、有興趣，再求好「錢」途；不論是否能成功開源，楊宗斌認為，應先訂出每月儲蓄目標，收入扣除儲蓄等於支出，取代收入扣除支出才是儲蓄的概念，青貧族唯有改變消費觀念，才能進一步談退休規劃。

政大副校長王儷玲坦言，月入22K的年輕人，要存下足夠的退休金，實在是一大挑戰，但年輕就是本錢，不要忽略時間帶來的複利效果，小錢也能變退休金。

王儷玲建議，工作享有的勞保、勞退等社會保險絕對不能中斷，因為這是人身最基本的保障，其次，不妨以定期定額保險來做退休規劃，因為保險不必擔心金融市場波動，相對於其他投資來說，也不容易中斷，是最值得推薦的方式。

服務過不少年輕客戶的全球人壽區經理游憶如表示，即使從事派遣工作，不少年輕人仍跟父母同住、每天喝星巴克、追求最新款手機。游憶如建議，25歲年輕人每月省下咖啡錢及娛樂費，若擠出5000元投入美元保單，選擇儲蓄、退休與保障兼具的內容，以目前約3.87％的利率條件，保單繳費25年後，待被保險人年滿65歲後，保險就能回饋每月1.5萬元作為退休金。

(中國時報)

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