台灣法令落後 勞動風險自己擔

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中國時報
╱台北報導

勞動者執行一些工作量不大的工作，從議價到完成成果的過程，都是透過網路平台或手機APP進行，其中有最常見的2種工作型態：群眾外包、透過APP進行的按需工作，這些都是零工經濟。學者提醒，人工智能將加速零工經濟的發展，台灣法令落後，將面臨更大挑戰。

零工經濟例如透過APP進行的按需工作，即以APP為工作平台來獲取的工作及進行分配，最常見送餐、叫車、送小型物品等。文化大學勞工關係學系副教授李健鴻說，這類APP平台最大爭議就是和勞動者的雇傭關係是否存在，平台業者宣稱自己只是只是媒合平台，勞動者不是它的員工，不須負擔《勞基法》的法定義務責任，因而衍伸糾紛。

李健鴻引用歐洲討論零工經濟的學者說法，零工經濟是數位化時代下的產物，最大的好處就是時間彈性、進入門檻低，得到工作機會的資訊成本也低，跨越時空限制，但壞處就是勞動者的勞動風險，因為開價由需求方開價，運作設計都是有利於需求方。

政大法律系副教授林佳和提及，企業固定人事成本高，因此產業極力推銷零工經濟，雇主可將案件發包至網路尋求勞動者，其效率和成本掌握都優於僱用正職；對勞工而言，也許對於不擅交際的怯志工作者，或是因為要照顧家人，零工經濟的彈性反而開闢一條新的道路。

林佳和指出，當生產製程跟現場需求脫鉤，零工經濟會愈蓬勃，人工智能（AI）加速推進零工經濟的發展，台灣以中小型企業為主，就更容易轉型促使零工經濟蓬勃發展，而台灣法令落後，勢必將面臨更大挑戰。

(中國時報)

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