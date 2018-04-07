為亡母發願 樹菊嬤設基金會

2018年04月07日 04:10 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

陳樹菊的菜攤經營時間長，清晨賣到晚上幾乎沒休息。（本報資料照片）

67歲陳樹菊事蹟

時代雜誌百大人物、台東善心菜攤阿嬤陳樹菊因病開刀出院後，3月底到高雄阿蓮區寺廟元傳宮休養，並決定放下菜攤退休，如今身體復原狀況良好，6日還跟廟裡志工談起心願，表示未來想要拿積蓄成立基金會，幫助沒錢的人就醫看病。

陳樹菊阿嬤說，從小就喜歡行善，當年她的母親因為難產，無法湊出足夠保證金給醫院，在送醫過程與腹中的弟弟一同喪命，讓她發願未來要成立基金會幫助他人，55年來，她賺台東人的錢，如今退休了，也要將錢回饋給台東人，現在基金會目前還只是構想階段，未來將一步步實現，幫助沒錢看病的人。

陳樹菊也提到，雖然台灣現在有健保，但還是有很多弱勢民眾連看病的100元掛號費都付不起，她成立基金會目的，就是要讓這些看不起病的人都能夠順利就醫。

幫助沒錢的人 就醫看病

元傳宮廟陳師姐表示，陳樹菊於上個月底入住，在寺內期間雖然沒有親友陪同，但生活並不孤單，文穎住持及寺內師父都很照顧她，陳樹菊也與師兄姐、志工們互動良好，相處愉快。

掛單靜養 吃白麵配腐乳

陳師姐說，樹菊菩薩與來掛單的信眾一樣，住在大約15坪大的通鋪，木板上鋪上棉被、枕頭，就能安穩睡好覺，由於平日掛單信眾較少，目前陳樹菊一人住一間房間，除了偶而見她拄著拐杖到寺廟庭院走動休息外，其他時間幾乎都在房內休息及念佛。

陳樹菊在寺內作息維持一貫樸實的生活態度，早餐只吃一碗白麵配豆腐乳。她6日表示，已經習慣三餐吃得簡單，大家都很照顧她，她因長年工作脊椎側彎及長骨刺，寺廟師兄姐都會輪流開車載她到台南市永昌診所看診拿藥，現在健康情形恢復不錯，還透過媒體鏡頭說：「謝謝所有關心我的朋友們！」

工作傳承 持續捐善款

陳樹菊說，菜販的工作已經傳承給姪子，但她還想要繼續行善，這幾天一直與朋友研商討論基金會成立的內容，已經有初步構想，但因自己身體尚未完全康復，雖然很想早點回到家鄉，不過仍需經由醫師允許，只要醫師評估可以，最快將於4月9日回到台東，未來會台東、高雄兩地跑，希望將身體養好後，退而不休，繼續下一步的行善任務。

(中國時報)