虎航麻疹疫情 擴大追蹤1378人

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中國時報
／綜合報導

虎航麻疹群聚感染持續！上月17日早上從桃園飛日本沖繩的虎航班機，因載有1名具傳染力的麻疹患者，至今已有4人遭感染，包括2名空服員、2名乘客，另還傳染給1名職場接觸者。疾管署官員表示，這是今年最大宗的麻疹群聚感染，經進一步追蹤發現，該班機需要追蹤的相關接觸者高達1378人，將追蹤至本月25日。

1名家住北部的30多歲男子，上月赴泰國旅遊感染麻疹不自知，回國雖然出現發燒症狀，仍搭乘上月17日上午的台灣虎航班機，飛往日本沖繩旅遊，在當地旅遊期間，由於出疹子住院，進而確診為麻疹，因搭乘虎航到沖繩時，處於具傳染力的階段，使得機上乘客和工作人員陸續傳出疫情，給大家帶來了「大麻煩」。

虎航麻疹風波持續，台北市衛生局6日公布感染麻疹者接觸人數，從5日105人又新增42人，總計147人須自主健康管理；台南衛生局則是追蹤到95位接觸者，但所幸兩地衛生局表示，截至目前，接觸者尚未傳出疑似症狀或確診案例。

疾管署副署長莊人祥說，該男子（又稱指標個案）是我國今年首例麻疹境外移入個案，不同於過往的機上疫情傳播，只需追蹤個案前後2排（共5排），此次因為有空服員遭傳染，所以得追蹤全班機的乘客，才導致本次追蹤人數這麼多。

截至昨晚為止，我國今年共有11例麻疹確診個案，另有1對兄弟，也是在上月到泰國時遭感染，分別於本周陸續確診，由於哥哥也是虎航空服員，在具傳染力期間仍持續值勤，疾管署統計，目前所有需要追蹤的麻疹相關接觸者，連同上月17日的虎航班機在內，已達3013人。疾管署提醒，需密切追蹤的相關接觸者，應做好自主健康管理，平時仍可上班，但應勤洗手、戴口罩，若發現有發燒、出疹子，應立刻戴口罩就醫，並告知醫師自己的相關暴露史。

(中國時報)

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