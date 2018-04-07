國道成停車場 3小時擠進溪頭

溪頭妖怪村，5日及6日遊客數都超過1萬人。（沈揮勝攝）

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中國時報
／綜合報導

連續假期第3天，多處國道與公路均湧現車潮，包括國道5號北上、國道6號、台14線埔霧公路等都塞爆，宛如停車場，協助疏導交通的義交抱怨，比過年連假塞得更嚴重。不僅如此，各大風景區也湧入大批人潮，如日月潭6日遊客高達5萬2902人次，足足比4日翻了1倍之多。

全國各地風景區昨天都人滿為患。妖怪村總監邱美瑞表示，這波假期人氣、買氣都不輸春節，尤其6日民眾已掃完墓，心情放鬆，出遊率超高，估計造訪溪頭或杉林溪的車輛上萬，人數至少2、3萬人。不過，大批出遊人潮造成鹿谷到溪頭路段大壅塞，有人花3個鐘頭才「擠」進溪頭。

日月潭國家風景區管理處4日推估，遊客為2萬5439人次、5日達3萬9553人次，昨天竟湧入高達5萬2902人次；日月潭地區指標園區九族文化村，3天遊客數分別為5000、6000及7000多人次，九族聯外道路魚池街區車輛也相當多。

交通方面昨天全台主要道路到處打結。交通部高公局根據以往經驗預估，今天會是北上車流最多的一天，塞車路段與昨日相同。高公局也提醒，下午起國5將有宜蘭短途旅遊與來自花東地區的北返車潮匯流，可能要塞到晚上12點才能紓緩。

高公局交管組科長莊國欽說，今日國道整體交通量預估為123百萬車公里，雖然不比昨天的127百萬車公里多，但北上交通量68百萬車公里是這次連假最高，易壅塞路段全為北上方向，下午開始國1南屯至豐原、銅鑼至新屋、新竹系統至湖口、西螺至埔鹽、國3龍潭至鶯歌、竹山至霧峰、國5頭城至坪林等，都會塞車。

特別在國5方面，整體交通量會比昨天高，下午會是北上最塞的時候。莊國欽表示，到宜蘭短途旅遊與來自花東地區北返的車潮，將匯流在一起，民眾想北返最好選在早上出門，而下午2時至晚間9時實施高乘載，前、後都會有一波搶上國道的車輛，預估雪隧會從下午2時壅塞到晚間12時。

(中國時報)

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