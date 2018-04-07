義愛公受供奉 日警感念台灣友善

嘉義富安宮從1923年起，開始供奉令當地民眾非常感佩的日警森川清治郎。（竹下周作提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

日本靜岡縣37歲警察竹下周作，因對台灣歷史文化有濃厚興趣，去年來台進行一趟猶如慎終追遠的特殊文史考察之旅，專門尋找日本警察在台墳墓、寺廟等遺跡。他走訪嘉義富安宮等地，發現有些前輩還成為土地公，「台灣、日本是不同國家，他們卻留在台灣受民眾供奉，真的很有意思」，竹下並對台灣人的包容、友善留下深刻的印象。

竹下在日本查到台灣有些與日本警察有關的寺廟，於是動起來台實地考察念頭。去年他隻身來台，靠著坐火車、公車，並在熱情台灣民眾幫助下，走訪宜蘭、苗栗、台南、嘉義等鄉野。

竹下印象最深的是供奉「義愛公」的嘉義東石鄉富安宮。他說，富安宮建得很雄偉，還詳細介紹被奉祀入神籍的義愛公─森川清治郎的故事。森川日據時期奉令調駐副瀨派出所(現今富安宮左側廂房)擔任巡查(警察)，但他一反日人強硬統治的作風，還籌設學堂，自費請老師教育民眾讀書識字，親自教導衛生常識及生產技能等，深獲村民敬重。

當時都由巡查向民眾課徵各種賦稅，森川不忍課收，屢次向上司陳請代求減免，卻受到斥責要他限期收繳，森川於是立下遺書，痛責日本當局苛政擾民後自殺，民眾不但為他擴大舉行公祭，還將他安葬在東南公墓。後來鄰近村落流行霍亂瘟疫，有村民夢到森川現身指示，村子渡過劫難後，村民雕塑其神像，尊稱為「義愛公」，永久供奉在富安宮。

竹下還到苗栗獅頭山的勸化堂，找到日警廣枝音右衛門的牌位，廣枝在二戰末期擔任海軍巡查隊長，上頭要他率2000名台灣青年執行自殺任務，廣枝卻指示隊員向美軍投降，自己再舉槍自殺負責。

(中國時報)

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