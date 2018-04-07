近視雷射手術 年增1萬人

2018年04月07日 04:10 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

根據統計，我國民眾在高中畢業後，近視盛行率竟飆破8成，為了擺脫近視的困擾，國內現有超過50萬人接受過近視雷射手術，且每年以1萬人的數字增加，過去近視雷射手術以年輕族群為大宗，但近來為「解決老花」，年長者也明顯增加。

逾50萬人動過刀

很多人認為，會接受近視雷射純粹是為了「愛美」，但新莊大學眼科診所院長陳威霖說，美觀可以靠隱形眼鏡解決，有些喜愛衝浪等戶外運動的民眾，鏡框和隱形眼鏡，都可能在過程中造成不便，會接受手術者，多是考慮到「方便、工作」等需求，門診常有消防員前來做近視雷射手術，畢竟值勤時，得配備很多設備，除了戴眼鏡不方便，更承擔不起在救火時「掉隱形眼鏡」的風險。

過去做近視雷射手術多以年輕族群為主，但近年來，隨著銀髮生活品質提高，愈來愈多長輩不喜歡被別人看到自己老花，或是不習慣出門需攜帶多付眼鏡，於是想透過近視雷射手術「同時解決老花眼」。

消防員方便救火

基隆長庚眼科部主治醫師孫啟欽說，其實並沒有所謂的「老花雷射」，之所以能透過近視雷射來解決老花，主要是透過專業評估、設計而得到的效果，像是兩眼近視500、700度的患者，若同時有150度老花，會考慮將500度那眼的近視度數全打掉，700度那眼則留100~150度，就能「看近、看遠」都沒問題。

而有些人想做近視雷射，但自認度數太高而放棄，陳威霖說，「角膜厚度」才是能否動手術的關鍵，目前已有最高近視1400度的手術成功患者，也有人度數不深，但因角膜太薄無法手術。

三軍眼科部主任戴明正說，除了角膜厚度外，有白內障、青光眼、乾眼症及角膜曾有潰瘍、疤痕者，也不適合接受手術。

不過，孫啟欽坦言，手術過程中，因得截斷部分神經，需花3～6個月恢復，所以手術後1~2個月，患者會有眼乾、度數不穩的問題，但只要多休息、多點人工淚液，情況會漸漸好轉，另約有2成的患者，術後會有夜晚眩光的問題，有人幾個月就恢復，但也有人得「長期和平共處」，不過鮮少聽聞有人因此無法工作。

(中國時報)