中職經營主場 有家的感覺

2018年04月07日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

富邦悍將球團今年認養新莊球場。（富邦悍將提供）

中職新球季已熱鬧開打，今年「全主場制」上路，各球團把主場賽事盡量安排在認養的球場，也都全力經營主場。如猿隊在桃園球場、富邦在新莊球場都將主體、附屬設施重新整修，讓球迷舒舒服服看球賽。中信兄弟則在台中洲際球場看台增設家庭席，希望與當地球迷加強連結。老牌的統一獅則徹底整修台南球場外野廁所，並多安排活動、展覽，讓球迷除了欣賞球賽也提升棒球文化。

去年總冠軍Lamigo桃猿隊多年來主場賽事全部安排在桃園球場，今年球場設施增加超大型LED銀幕，美食街也有多家新餐廳進駐，如知名的欣葉餐廳，讓民眾在欣賞球賽之餘，還可享受球場美食。球團還挖空心思，在看台上打造「大盛樂園」，彷效大聯盟的經營方式，讓球迷有賓至如歸的感覺。

啟用22年從不接受接受認養的新莊球場，今年首度由富邦悍將隊進駐，取得10年經營權。球團斥資1億元整修球場，包括一、三壘兩側架設隱形護網，讓球迷有更好的看球視野，另內野座椅加置杯架，商品部、美食街與廁所都會架設電視，讓球迷能隨時掌握球場狀況。 中信兄弟以前雖已認養台中洲際球場，但還不能全權使用球場設施，且或多或少還抱著「全國皆象迷」的觀念，加上發生一連串事件，去年起球迷明顯流失。今年中信取得洲際球場全部使用權，且富邦進駐新莊，球團決定全力經營大台中地區，第一步即從家庭著手，在看台上規畫精美家庭區吸引觀眾，鼓勵全家來看球賽。

統一獅從1999年開始認養台南球場，是中職經營主場始祖。但近年來觀眾人數漸被其他球隊超越，球團人士說，台南球場的硬體結構老舊，無法做大規模改建，今年先徹底整修外野看台廁所，讓球迷看球賽也很「方便」。

(中國時報)