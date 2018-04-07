球星大近視 動手術求佳績

2018年04月07日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

台灣球場的燈光亮度不足，加上球員離不開3C產品，讓不少中職球星成為近視一族，為了追求更好的成績、獲得更高收入，桃猿球員興起雷射近視手術風。

中職球星變成近視族有多嚴重？有球團人員開玩笑表示，現在要找到視力沒問題的球員不多了，而且年紀愈往下愈嚴重，不少球星必須配戴隱形眼鏡出賽，包括李宗賢、高國輝、蘇智傑、陳傑憲、羅國龍等，每隊都有為數不少的「隱眼族」。

隱形眼鏡雖然暫時解決球員視力不足的麻煩，只是棒球比賽是戶外運動，受到天氣、場地影響大，長期戴著隱形眼鏡出賽並不舒服，有時還會出現隱形眼鏡脫落的糗事，目前人氣旺的桃猿球員興起尋求雷射近視手術解決「視力問題」風氣。

猿隊球員之所以想要接受近視雷射手術，主要是想追求更好的成績、獲得更高收入，月薪破百萬元的中信兄弟球星林智勝，早在3、4年前在猿隊時就做了近視雷射手術，讓他一路打出佳績，順利透過自由球員轉入中信兄弟，獲得最高薪的待遇。

桃猿隊資深捕手黃浩然為了延續打球生命，去年進行了雷射手術，他指出，光是猿隊就有將近10名球員動過近視雷射手術，包括陽耀勳、林國裕、朱育賢等，如果加上領隊、副領隊等行政人員，人數早已超過10人。

去年打出27轟、全聯盟排名第2的朱育賢，剛在今年1月進行雷射手術，他可不想再錯失好打的球路，準備在今年球季打出更多全壘打；中信兄弟老將陳江和也動過雷射近視手術。

(中國時報)