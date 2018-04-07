新聞透視－樂見全主場制 但說好的第5隊呢

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中國時報

中職29年已開打，今年最大的亮點是摸索了28個年頭後總算確立「全主場制」，從早年抗拒經營主場的舊觀念轉為接受、全力耕耘，回歸正常的職棒經營制度，有助於未來的成長，從長遠來看中職的前景可期。

今年中職不僅走向全主場制，連電視轉播也是百家爭鳴，以前是緯來獨攬，後來FOX加入，兩家均分市場。接著又有Eleven Sports，今年富邦關係企業Win TV也投入轉播行列，形成4球團各轉各的，徹底打破球迷的收視習慣。

2014年中職前會長黃鎮台提出「製播分離」的觀念，試圖打破由緯來一家獨攬錄製球賽與頻道播放的局面，開啟了改變之途。如今球團可自行選擇合作轉播夥伴，尋求更合理利潤；但對球迷而言，透過電視台彼此競爭，收看高水準球賽轉播最重要。

中職的全面改變固然令人期許，但較為可惜的是，2009年因不斷發生的賭博放水事件，球隊數量從6隊縮減為4隊後，10年來一直維持相同規模，南北兩大都會高雄、台北甚至沒有球隊進駐，尤其台北連一座大型球場都沒有，球迷寄予厚望的大巨蛋也胎死腹中。

反觀比中職早8年開打的韓國職棒，1982年一開始就有6隊，1985、1990年各增1隊達到8隊。而在1990年問世的中職僅4隊，惟當時台灣職棒發展快速，鼎盛期曾有2個聯盟，1997年達到11支球隊；韓職仍維持8隊，以隊數而言，台灣11比8略勝韓國。

然而36年來韓職雖有不少球團易主，但真正解散走入歷史的只有1隊，2000、2012、2013年又有新球隊加盟，達到現今10隊的規模。反觀國內職棒卻由11支球隊逐步縮減為10隊、8隊、6隊，2009年再減為4隊，韓職以10比4大幅超前台灣。

近年來中職籌組第5隊，甚至第6隊的呼聲不斷，但往往只聞樓梯響，最後都無疾而終。球迷不禁要問：說好的第5、6隊呢？再不想辦法，連韓職的車尾燈都快看不到了。

(中國時報)

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