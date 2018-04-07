陸成精英搖籃 撼動我邦誼

2018年04月07日 01:27 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

台灣在非洲僅剩史瓦濟蘭及布吉納法索兩友邦，我國藉援助軍備品及醫療鞏固外交，然近年大陸在非洲政經關係深化，尤其在一帶一路的拓展，致使大陸在非洲具深刻影響力。從近年來數據可見，非洲赴大陸的留學人數呈成長趨勢，比美洲赴陸還多，這些人未來可能成為非洲精英，台灣處境越艱難。

鎖定我友邦 利誘轉向

蔡英文總統4月啟動「同心永固」專案，僅在非洲友邦史瓦濟蘭停留4天3夜，卻未赴另一個友邦布吉納法索，外交部長吳釗燮對外說法是布國另有國際行程，不便接待，但據悉，今年3月布國邦交一度鬆動，逼使出訪一再延期，隨後邦誼雖暫且鞏固，但仍在安全因素考量下，決定先訪史瓦濟蘭，以免拖太久。

大陸長期深耕非洲，我僅剩非洲友邦史瓦濟蘭及布吉納法索也不例外，大陸著名品牌「華為」就標下布吉納法索境內2000公里的電纜線工程，去年底開始動工，初期花費9000萬美金，以12年期攤還，其中60％還是由中國銀行出資貸款。

我審慎評估友邦需求

面對大陸以大型商業投資貸款為工具，知情官員坦言，從商業等各方資源衡量，台灣實在難以在非洲與大陸比拚，因此我方不斷在尋找對岸無法替代且是友邦所強烈需求的東西。

知情官員指出，經濟並非布國首要考量，即使建設大型橋墩，也很有可能被境內武裝份子破壞，「反恐」才是布國現階段重點，我國已捐贈布國2架陸軍除役的UH-1H直升機及多台悍馬車，而布國後續的零件維護等也得倚賴台灣協助。就軍事交流部分，布吉納法索目前在台就讀軍校人數共18人，史瓦濟蘭則為8人。

另外，台布也有醫療合作計畫，預計到2019年底結束，惟據悉，這項計畫出現內部意見分歧，布國、台大雲林分院、我大使館對計畫執行都有不同意見，未來計畫能否延續或終止引發堪憂。

知情官員強調，大陸在非洲多以貸款，並以協助「大型公共工程」建設為名義，一方面可讓大陸工人至非洲工作，另方面也能以「佣金」賄賂非洲當地官員。不過，這幾年也出現後遺症，如大陸曾幫肯亞建造一座大橋，隔一周後竟然坍塌；奈及利亞國會就拒絕政府向大陸借款40億美金。「不少國家欲探詢回頭與台灣建交的可能性」。

吸引人才赴陸留學

大陸在吸引非洲人才留學也呈現成長趨勢，甚至比美洲還多，雖然美國依舊名列前5名，但非洲整體的人數在2016年達到6萬1000人，比美洲3萬8000人還多，與歐洲7萬1000人也相差不遠；相較之下，2017年非洲在台就讀大專院校各類人數才1227人。

知情官員強調，雖然大陸與非洲人員往來頻繁，但非洲人仍以眼前利益為重，如聖多美總統家人與台灣關係緊密，最終也同樣斷交，有時不見得有效。

(中國時報)