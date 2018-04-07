大陸重金育才 援建基礎建設

2018年04月07日 01:27 中國時報 李文輝、林勁傑／綜合報導

非洲在台留學生穿著傳統服裝走秀。（本報資料照片）

大陸為非洲祭出優惠的留學教育政策，協助培育人才，加上靈活運用「兩優貸款」，幫忙非洲各國基礎建設經濟開發，確保在非洲各方優勢。

大陸是培訓非洲精英主要基地，一年接待5萬名非洲留學生。大陸教育部統計，大陸每6個留學生中有1人來自非洲，不到15年來，非洲學生增加18倍。每年非洲留學生有8470人獲頒獎學金，讓大陸成為僅次於法國的非洲學生首選留學目的地。

大陸獲非洲留學生青睞，獎學金是主因之一，10年間漲了300倍。2015年中非論壇上，習近平承諾每年組織200名非洲學者和500名非洲青年訪陸研修；到2018年，要再為非洲提供3萬個額外獎學金名額。屆時，赴陸非洲留學生將逾8萬人。大陸培訓新的非洲領導菁英，無非藉此建立更緊密關係，以成為大陸在非洲擴大經濟和外交所需的夥伴。

大陸援助非洲開發，起自1956年與蘇聯交惡，致力拉攏「亞非拉」國家，尤其是非洲，始於1970年10月28日起10年，為盛產銅礦不靠海的尚比亞，開闢全長1800多公里通向坦桑尼亞的坦尚鐵路，出口銅礦，如今共在非投建5000多公里鐵路、5000多公里公路與非洲最大水電站。

美國約翰霍普金斯大學研究大陸對非洲的貸款資料顯示，大陸提供貸款，大多用於修建交通運輸與能源等基礎設施。大陸在非洲基礎設施增長被稱為「一帶一路一洲」。

大陸援建非洲項目資金，大多來自中國進出口銀行承辦的「援非優惠貸款」和「優惠出口買方信貸」等「兩優貸款」，由陸方企業為總承包商／出口商，設備、技術、材料和服務優先從大陸採購，幾乎保證援非專案，60％資金投入直接流回大陸，而貸款償還，則是以鐵路營收和石油、礦產等資源做擔保，促使陸非貿易額每年達2200億美元。

(中國時報)