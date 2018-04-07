學者促民間投資 創造友台輿論

2018年04月07日 01:27 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

政大國關中心研究員嚴震生表示，台灣比蓋基礎建設是比不過大陸，台灣能做的醫療、農業大陸也都會做。因此，他建議政府設法讓台商在非洲投資，同時可把一些錢作為獎學金，甚至讓非邦交國學生來台，不見得能促成建交，但至少在非洲營造對台友善的輿論。

對於我友邦史瓦濟蘭，嚴震生指出，史國目前尚未需要大型基礎建設，台灣還可協助，而史國本身是君主制國家，與大陸過去反封建也有些距離，除非大陸刻意挖角史國，否則史國不太可能自己轉向大陸。

嚴震生說，台灣須繼續跟史國在文教方面合作，鼓勵台商繼續投資，創造就業；此外，讓史國學生來台就讀，回國後也可建立友台輿論。

至於布吉納法索，嚴震生表示，布國情況較為複雜，目前與台灣互動還算不錯，也是台商的投資地，但目前布國還是內陸國家，經濟尚未發展到一定程度，未來若大陸所建的鐵路、港口，讓經濟逐漸改善後，可能得跟大陸有些良性互動。

嚴震生強調，台灣的優勢為有些非洲國家給予落地簽或免簽，包括外貿協會、台灣非洲經貿協會不斷派團做生意，但大多侷限銷售物品，政府得想辦法在當地投資才有機會。

不過，嚴震生說，若又變成援助投資，好大喜功反而沒意義，如我國在布吉納法索蓋一間醫院，對當地而言很貴，不見得能夠用上，但若將這些錢拿來提供獎學金較好。他說，既然有提供非邦交的歐美國家，難道就不能給其他非洲國家嗎？

對於軍事交流，嚴震生說，「當然有些幫助」，雙方軍方有些來往，協助來台灣訓練，對他們軍官增加資歷是好的，且布吉納法索軍方在政治上是有些影響力，對我方有幫助。

(中國時報)