來台留學 就怕斷交夢碎

2018年04月07日 01:27 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

根據教育部統計資料顯示，非洲留學生來台人數一向都維持在1千初頭，在各大洲來說並不多；其中台灣唯二的非洲友邦史瓦濟蘭和布吉納法索學生，透過外交部獎學金來台，目前人數最多，雖然回國後發展都很不錯，但也會擔心自家政府與台灣斷交，影響與台灣民間友誼。

根據教育部2015年的統計資料，台灣來自非洲1182名留學生裡面，史瓦濟蘭留學生288人人數最多，甘比亞159人次之（當時還未斷交），布吉納法索154人第三。2017年全非洲來台的留學生略增為1227人，其中史瓦濟蘭留學生316人，布吉納法索167人。

國際合作發展基金會（國合會）表示，史、布二國學生來台多是就讀醫療科系，例如義守大學國際醫療學士專班就有不少史瓦濟蘭學生。這些學生畢業後的出路都不錯，有的學生歸國後進入公家單位，或是加入當地的非政府組織。

此外，有的更會前往美國及其他國家援助機構；有的成為國合會與當地合作計畫的窗口。像最近一位布吉納法索學生來台研讀醫療課程，歸國之後便於台灣駐布醫療團所在的友誼醫院擔任院長。

目前就讀輔仁大學物理學系的布吉納法索留學生易勇勝，來台學再生能源及能源轉換技術，希望未來能夠進入國立成功大學研究所繼續修習能源課程，畢業後協助祖國開發太陽能及天然氣等豐富資源。

當然，來台的非洲學生也會擔心未來邦交不保，不過根據過往的處理方式，如塞內加爾共和國、甘比亞等，除非是學生自己不想讀了，不然學校都會協助到學生畢業為止。

(中國時報)