台史建交50年 白袍尖兵立功

2018年04月07日 01:27 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

今年9月台灣將與非洲國家史瓦濟蘭建交滿50周年，台灣能夠與史瓦濟蘭建立牢不可破的邦誼，尤其在大陸崛起之後，仍然無法拔除台灣的影響力，台灣的優勢就是「醫療外交」，也是鞏固交情的最後防線。

史瓦濟蘭是非洲第4貧窮的國家，醫療資源明顯不足，加上愛滋病毒帶原率又高達4成左右，台灣與史瓦濟蘭相距1萬1243公里，維繫雙方的關係不容易，台北醫學大院附設醫院自彰化基督教醫院接手，繼續耕耘這個長年與台灣友好的邦交國。

2009年北醫附醫的醫療團隊飛往萬里之外的非洲大陸，在高科技醫療硬體近乎「等於0」的史瓦濟蘭進行醫療行腳，這些肩負外交使命的「白袍尖兵」以熱情、愛與決心，緊拉台灣與史瓦濟蘭距離。

北醫附醫前往史瓦濟蘭開疆闢土的大功臣，是目前擔任醫療團團長的神經外科醫師杜繼誠，世界各國在史瓦濟蘭服務的醫師何止百人，但他以精湛的神經外科手術，奠定台灣醫療地位。

以往史瓦濟蘭沒有神經外科醫師，如有脊椎、腦部神經損傷的病人，要送往鄰國南非首都約翰尼斯堡需要開車4小時，病人往往到院前即死亡，且醫療費用需上百萬元，但杜繼誠解決了這些問題，進而扛起國王、王母等王室內部王公貴族健康照護的重任，有時還陪同王室一起出訪。

杜繼誠的貢獻讓醫療團其他醫護人員爭取更多揮灑空間，並逐漸贏得高度肯定，後來北醫附醫迎合該國的需求，輪流派遣各種科別醫師駐診，不僅為當地平民百姓看病，就連大陸僑也來了，現在杜繼誠與史國王室的關係相當好，可與國王恩史瓦帝三世直接對話，他發揮了另一種外交的「軟實力」。

也因此，史國王室經常來台訪問，恩史瓦帝三世來了至少16次，只要王室成員有來台灣，北醫附醫就馬上為王室成員看病或健檢，高規格服務讓他們有貴至如歸的感覺，這是近年來台灣與史瓦濟蘭邦交不動搖的重要原因之一，也是對岸短期內很難超越的優勢。

(中國時報)