聯聚泰和大廈 博物館級公設

2018年04月07日 01:27 中國時報 黃繡鳳 文／

媲美台北信義計畫區的七期新市政中心，在新大樓陸續興起後，建地愈來愈稀有，也形成兩岸三地華人圈企業主爭相進駐的寶地。春天，落羽松枯枝開始冒出新芽的季節，在七期新市政中心，又一棟美好的建築悄悄落成了，「聯聚泰和大廈」再度令人驚豔。

「聯聚泰和大廈」基地位於七期新市政中心，惠中路和市政北一路絕版的角地，以座北朝南的帝王之姿，俯視七期的晨昏日落。占地面積415.28坪，規畫一棟地上29層、地下6層雙併大樓。建坪115～230坪，總戶數僅46戶，單純又尊榮。

建築物臨路退縮，兩旁參天的落羽松林，四季變化、色彩繽紛，讓七期城市景觀更迷人。人行道除了設置古典的歐式路燈外，還有貼心的奉茶，讓行人可歇歇腳、飲一瓢水。轉角矗立著一匹德國第一名駒Acatenango藝術雕像，也祝福市民都能馬到成功、福氣綿延。

「聯聚泰和大廈」建築外觀仍承襲著其一貫的新古典風格，96支列柱氣勢凌霄，廊道天花，以黃銅及水晶石呈現，幅門，象徵福到，美不勝收。走到車道口，金炫紅銅圓形設計，更令住戶驚喜，而頂樓琥珀色的燈光計畫，彷彿是夜空中最閃亮的寶石。

進入一樓挑高8米的Lobby，層層堆疊天花設計，以及象徵羅馬帝國時期、貴族最高榮耀圖騰的財池及吊燈，彷彿置身於歐洲宮廷。牆上收藏17世紀HERMES畫作，頭戴插有雙翅的帽子，腳穿飛行鞋，手握魔杖，為住戶守護神。

到了會客廳天花板延續財池圖騰，700年的水晶吊燈、大器屏風、品牌沙發，更顯尊榮。而優雅細膩門扇，收藏歐洲皇宮的桌几及LV第一代行李箱，更顯露出華麗的宮廷風。牆上收藏的畫作為十七世紀的Dudley爵士，是一位英國航海探險家和地圖繪製家，也是一位建築家，讓住戶領略其熱情奔放的生命。

具有英國風的圖書館，除了具備貼心地轉動式檯燈外，還有序列吊燈。牆上收藏掛毯為18世紀比利時-The Toilette of Psyche（裝扮中的普賽克），其美貌連女神維納斯都讚嘆不已。

「聯聚泰和大廈」公設典雅又實用，如牌奕室中Gucci的麻將、Hermes撲克牌，讓人會心一笑。在這個健康養生蔚為潮流的年代，「聯聚泰和大廈」也為住戶規畫紓壓房Spa、泳池和健身房。瑞典進口的紓壓房專用床、室內溫水泳池，還能欣賞牆上的律動，還有Spa室，亞當與夏娃也帶領住戶進入放鬆的自然氛圍。其他還有撞球、桌球和手足球，為全齡化的運動設施，讓家人更有活力。

聯聚建設一向令人驚豔的Sky Lounge，此次在「聯聚泰和大廈」也創意十足。吧檯區、sofa區、還有閱讀區，挑高天花大空間，廁所外的丁丁招呼雕像，都令人莞爾。

聯聚建設這次要送給「聯聚泰和大廈」住戶的是美惠三女神（The Graces），包括阿格萊亞（Aglaia，光輝女神）、歐佛洛緒涅（Euphrosyne，歡樂女神）和塔利亞（Thalia，幸福女神）。

美惠三女神代表人間的真善美，也是希臘人所追求的精神代表。聯聚建設為泰和主人打造一個充滿光輝、 歡樂與幸福的家，希望住戶都能擁有美好的人生。

(中國時報)