美鞋商場變圖書館 驚豔國際

碧硯涵設計師陳顥（右）設計台北新光三越A11館商業空間，將鞋子商場化身為圖書館氛圍（左），拿下2018 Asia Design Prize韓國亞洲設計大獎入圍獎。（碧硯涵提供）

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中國時報
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碧硯涵設計負責人陳顥不到40歲，以創意與實用性的設計，採用環保建材設計餐廳，享受美食也滿足視覺，站上世界舞台，另一令人驚豔作品則是將百貨公司美鞋商場打造成鞋子圖書館，足履不只展現健康和美學的新態度，「行萬里路、勝讀萬卷書」設計註解，在國際競賽獲設計界「銀」得大獎！

台灣之光！陳顥設計作品在國際設計競賽連中三元，餐廳設計獲2018 Asia Design Prize韓國亞洲設計大獎入圍獎、2017德國柏林商業空間設計大獎Berlin Design Awards零售空間類銀獎，及台北新光三越A11館鞋子賣場設計拿下2018 Asia Design Prize韓國亞洲設計大獎入圍獎。

陳顥強調，鞋子和時裝一樣，講求時尚的影響力，一雙雙鞋子不管是男人、女人和小孩，挑選鞋子時，造型各有風貌，就像在欣賞一本本的書，內容好不好看，就像是鞋子一入腳好不好穿，所以他以圖書館概念發想，將鞋架化身書架，品味鞋子的風格。

「腳踏實地和人最接近的鞋子，猶如圖書館的書籍！」陳顥說，本來宛如秀場的鞋子賣場，頓時散發文學氣息，慢慢欣賞，安步當車也是很美妙的逛街樂趣。

設計對陳顥來說，不僅是理論，他說旅行是他最好的教科書，以國外飯店為例，有的為讓首度入住客人馬上熟悉客房內所有設施，有賓至如歸的自在，從鞋櫃、咖啡壺到衣櫥擺放位置、家具高低，甚至光源投射，極細微之處都逐一考慮。

另一得獎作品為牛排餐廳，他特別以牛吃牧草的大自然靈感，用餐空間採原木為主，且有別一般餐廳為增加客源和翻桌率，寸土寸金桌位排列擁擠，用餐不時受隔桌交談內容干擾，他要求桌椅要有舒適距離，連牛排送餐動線都仔細算計，牛排火候料理時間全在設計的考慮之列。

喜歡旅行的陳顥對百年老店情有獨鍾，淘金出老式情調，近幾年隨著台灣躋身國際化城市，來自全球的資訊快速，出國旅行視為常態，見多識廣。他說，建築內化成品味及對生活的態度，希望自己改變創新，也能承傳經典，設計出最美好又實用的空間。

(中國時報)

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